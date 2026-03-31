Το Ισραήλ βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο διεθνούς κριτικής, μετά την απόφαση του στρατού να «παγώσει» τη δράση εφεδρικού τάγματος που συνέλαβε και κακομεταχειρίστηκε συνεργείο δημοσιογράφων στη Δυτική Όχθη. Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τη βία εποίκων, την ιδεολογία μέρους των στρατιωτών και την ασφάλεια των δημοσιογράφων που καλύπτουν το πεδίο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την αναστολή της επιχειρησιακής ανάπτυξης εφεδρικού τάγματος της μονάδας Netzah Yehuda, μετά το περιστατικό με τη σύλληψη και βίαιη μεταχείριση συνεργείου του CNN στο χωριό Τάγιασιρ της Δυτικής Όχθης. Σύμφωνα με τις αναφορές, Ισραηλινοί έφεδροι στρατιώτες όχι μόνο συνέλαβαν τους δημοσιογράφους για περίπου δύο ώρες, αλλά έθεσαν έναν φωτορεπόρτερ σε λαβή στον λαιμό, τον έριξαν στο έδαφος και κατέστρεψαν τον εξοπλισμό του.

Το συνεργείο του CNN βρισκόταν στην περιοχή για να καλύψει επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την εγκατάσταση παράνομου φυλακίου, όταν παρενέβησαν οι στρατιώτες του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή Τζέρεμι Ντάιμοντ, το επεισόδιο αποκάλυψε την έντονα εθνοθρησκευτική, «εποικιστική» ιδεολογία ορισμένων στρατιωτών, που δήλωναν ότι «όλοι οι Παλαιστίνιοι είναι τρομοκράτες» και ότι η Δυτική Όχθη «ανήκει αποκλειστικά στους Εβραίους».

Η αντίδραση του Ισραήλ για τους δημοσιογράφους

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, Νατάβ Σοσάνι, χαρακτήρισε το περιστατικό «κακό συμβάν που δεν έπρεπε να είχε συμβεί» και διαβεβαίωσε ότι δεν αντιπροσωπεύει τον τρόπο που «πρέπει να μιλούν ή να δρουν» οι στρατιώτες. Το Γενικό Επιτελείο αποφάσισε την άμεση αναστολή της επιχειρησιακής ανάπτυξης του εφεδρικού τάγματος, που θα παραμείνει σε εφεδρεία και θα υποβληθεί σε διαδικασία «ενίσχυσης των επαγγελματικών και ηθικών του θεμελίων».

Παράλληλα, ένας στρατιώτης που φέρεται να έκανε «ακατάλληλες δηλώσεις» αποπέμφθηκε, ενώ σε βάρος του στρατιώτη που έθεσε σε λαβή τον οπερατέρ του CNN διατάχθηκε επίσημη έρευνα από τη στρατιωτική αστυνομία. Η διοίκηση του Ισραήλ υπόσχεται να δημοσιοποιήσει τα πλήρη πορίσματα της έρευνας, την ώρα που το CNN περιορίζεται να παραπέμπει στις δικές του αποκαλυπτικές ανταποκρίσεις για τη συμπεριφορά των Ισραηλινών στρατιωτών απέναντι σε δημοσιογράφους και Παλαιστίνιους.

Ισραήλ, δημοσιογράφους και η σκιά του παρελθόντος

Το τάγμα Netzah Yehuda, μια υπερορθόδοξη μονάδα πεζικού της Ταξιαρχίας Kfir, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο καταγγελιών για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Οργανώσεις δικαιωμάτων και ερευνητικές εκθέσεις τουλάχιστον από το 2015 αποδίδουν σε στρατιώτες της μονάδας θανατηφόρα περιστατικά με άοπλους πολίτες, βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς και κακομεταχείριση, γεγονός που είχε φτάσει μέχρι και στο κατώφλι πιθανών αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με Washington Post.

Η υπόθεση με τους δημοσιογράφους του CNN αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το πώς το Ισραήλ διαχειρίζεται όχι μόνο τον παλαιστινιακό πληθυσμό, αλλά και τον διεθνή Τύπο που καταγράφει τη βία επί του πεδίου. Την ώρα που ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ καταδικάζει σε επιστολή του τη βία «εξτρεμιστικών στοιχείων» στη Δυτική Όχθη, Αμερικανοί αξιωματούχοι, σχολιαστές και οργανώσεις πιέζουν για λογοδοσία και ουσιαστική προστασία των δημοσιογράφων που επιχειρούν σε ένα ολοένα πιο εχθρικό περιβάλλον.