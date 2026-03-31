H κυβέρνηση της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι τις περασμένες ημέρες δεν έδωσε την αναγκαία άδεια για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η νατοϊκή βάση Σιγκονέλα – η οποία βρίσκεται στη Σικελία – για επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, αποκάλυψε σήμερα η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο δεν έδωσε την συγκατάθεσή του για να μπορέσουν αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειωθούν στη βάση Σιγκονέλα και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή.

Αιτία της άρνησης, όπως διέρρευσε, είναι ότι δεν ζητήθηκε εγκαίρως η προαπαιτούμενη άδεια των ιταλικών αρχών και ότι το σχέδιο πτήσης ανακοινώθηκε όταν τα αεροσκάφη είχαν ήδη απογειωθεί.

Όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για στρατιωτικά αεροσκάφη με άμεση εμπλοκή στις πολεμικές επιχειρήσεις, περίπτωση για την οποία απαιτείται ειδική άδεια από μέρους της Ιταλίας.