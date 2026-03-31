Εκρήξεις ακούγονται σήμερα το πρωί στο Ντουμπάι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Λίγη ώρα νωρίτερα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πόλης αυτής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εστάλη προειδοποίηση: «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απαντούν αυτή τη στιγμή σε πυραυλική απειλή», ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να προστατευθούν.

Το Ιράν επιτέθηκε και προκάλεσε πυρκαγιά νωρίς σήμερα το πρωί σ’ ένα δεξαμενόπλοιο που είναι γεμάτο με αργό πετρέλαιο και βρίσκεται στα ανοικτά του Ντουμπάι, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξολοθρεύσουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις πετρελαιοπηγές του Ιράν, αν αυτό το τελευταίο δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κάθετα για λίγο και πάλι μετά την επίθεση στο τάνκερ, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων με τις σημερινές τιμές.

Η Kuwait Petroleum Corp, ιδιοκτήτρια του πλοίου, ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε νωρίς σήμερα και προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιά στο κύτος.

Οι αρχές στο Ντουμπάι ανακοίνωσαν αργότερα ότι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο τάνκερ. Πρόσθεσαν ότι δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου και δεν τραυματίσθηκαν μέλη του πληρώματος