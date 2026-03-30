Καθώς οι επιθέσεις του Ιράν προς τα κράτη του Κόλπου εντείνονταν, πολλοί ήταν οι επιχειρηματίες αλλά και οι μεγιστάνες που αποφάσισαν να μεταφέρουν τα αραβικά τους άλογα από το περίφημο «Al Shaqab» του Κατάρ σε φάρμες του Βελγίου.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά η μεταφορά των αλόγων από το Κατάρ στο Βέλγιο έγινε με ειδικές πτήσεις, και διήρκησε κάποιες μέρες, μέσα στο Μάρτιο, προκειμένου άλογα που σε κάποιες περιπτώσεις στοιχίζουν από δεκάδες μέχρι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, να μην διακινδυνεύσουν, αλλά και να βρίσκονται μακριά από την όποια πολεμική σύρραξη. Δεδομένου ότι είναι πλάσματα με υψηλή αντίληψη που στρεσάρονται εύκολα.

Εξάλλου το «Al Shaqab» του Κατάρ, θεωρείται από πολλούς, ως το νούμερο ένα ιππικό κέντρο στο κόσμο που είναι παγκόσμιας κλάσης και αφιερωμένο στην διατήρηση και την προώθηση της κληρονομιάς των αραβικών αλόγων. Με σπάνια άλογα να φιλοξενούνται και να γυμνάζονται στις εγκαταστάσεις του.

Το κέντρο ιδρύθηκε το 1992 από τον Εμίρη Σεΐχη Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, και βρίσκεται σε ένα ιστορικό πεδίο μάχης του 1893. Αυτό άλλωστε σημαίνει και το όνομα του που τιμά τη μάχη του «Al Wajbah», που ήταν μια κρίσιμη σύγκρουση κατά την οποία οι δυνάμεις του Κατάρ εξασφάλισαν την ανεξαρτησία και όπου τα άλογα έπαιξαν ζωτικό ρόλο.

Θεωρείται παγκοσμίως κορυφαίο κέντρο αναπαραγωγής, και εκπαίδευσης. Η όλη εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί σε σχήμα πετάλου, ενώ είναι γνωστό ως εγκατάσταση «πέντε αστέρων» για άλογα, που διαθέτει σύγχρονες ανέσεις όπως εξειδικευμένη κτηνιατρική φροντίδα, πισίνες, διάδρομους νερού και κλιματιζόμενους στάβλους. Το κέντρο περιλαμβάνει μια Ακαδημία Ιππασίας, ένα τμήμα Αναπαραγωγής και Επίδειξης και διοργανώνει διεθνείς αγώνες όπως το «Διεθνές Πρωτάθλημα Al Shaqab».