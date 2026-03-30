Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στα social media ένα viral βίντεο της influencer Ashanti Bentil-Dhue, η οποία υποστηρίζει ότι πολλές γυναίκες αποφεύγουν συνειδητά να ρωτήσουν τους άνδρες που τις ελκύουν τι πραγματικά πιστεύουν για τον φεμινισμό, την ασφάλεια και την αυτονομία των γυναικών.

Η δημιουργός του λογαριασμού Unpunishable Woman, που μετρά χιλιάδες ακολούθους στο TikTok, μίλησε ανοιχτά για μια πραγματικότητα που, όπως λέει, πολλές γυναίκες γνωρίζουν αλλά επιλέγουν να αγνοούν. Όπως εξηγεί, ο λόγος είναι απλός αλλά uncomfortable. Δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωπες με μια απάντηση που μπορεί να τις απογοητεύσει.

@unpunishablewoman All men have a level of misogyny in them – systems of power condition and programs them to be like this from birth. How much can a woman tolerate? ♬ original sound – Unpunishable Woman

Σύμφωνα με την ίδια, όταν μια γυναίκα συνειδητοποιήσει ότι ο άνδρας που την ενδιαφέρει δεν σέβεται ουσιαστικά τις γυναίκες, δημιουργείται μια εσωτερική σύγκρουση. Ακόμη κι αν εκείνος φαίνεται ευγενικός και υποστηρικτικός στην αρχή, γεννάται το ερώτημα πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η στάση.

Η Ashanti τονίζει ότι αρκετοί άνδρες μπορεί να δείχνουν σεβασμό σε κοντινά τους πρόσωπα, όπως η μητέρα ή οι αδελφές τους, χωρίς όμως να κατανοούν πραγματικά τις εμπειρίες που βιώνουν οι γυναίκες στην καθημερινότητά τους ή χωρίς να ενδιαφέρονται ουσιαστικά για αυτές.

Το θέμα, όπως σημειώνει, δεν αφορά μόνο τα πρώτα στάδια μιας σχέσης. Υπάρχουν ακόμη και γυναίκες σε μακροχρόνιες σχέσεις ή γάμους που δεν έχουν κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση ή επιλέγουν να αγνοούν απόψεις των συντρόφων τους που υποδηλώνουν μισογυνισμό.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο μισογυνισμός είναι συχνά βαθιά ριζωμένος και απαιτεί προσωπική δουλειά για να αλλάξει. Δεν μπορεί να επιβληθεί απ’ έξω, ούτε να διορθωθεί με πίεση. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει από τον ίδιο τον άνθρωπο.

Το φαινόμενο του manosphere

Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το φαινόμενο της λεγόμενης «manosphere» βρίσκεται σε έξαρση. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό περιβάλλον όπου influencers προωθούν ακραίες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων, επηρεάζοντας ιδιαίτερα νεαρούς άνδρες.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2025 από το Movember Foundation, έως και τα δύο τρίτα των νέων ανδρών έχουν εκτεθεί σε τέτοιου είδους περιεχόμενο. Οι συγκεκριμένοι δημιουργοί συχνά παρουσιάζονται ως πρότυπα επιτυχίας και επιχειρηματικότητας, ωστόσο προωθούν την ιδέα ότι οι άνδρες είναι αδικημένοι λόγω φύλου.

Το αφήγημα αυτό φαίνεται να έχει πραγματικό αντίκτυπο. Έρευνες δείχνουν αύξηση της επιρροής της τοξικής αρρενωπότητας σε παιδιά και εφήβους, ενώ παρατηρείται και επιδείνωση της συμπεριφοράς σε σχολεία, με εκπαιδευτικούς να επισημαίνουν τον ρόλο των social media.

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ανδρών της Generation Z υιοθετεί απόψεις που περιορίζουν την ανεξαρτησία των γυναικών ή θεωρούν ότι ο άνδρας πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο στις αποφάσεις μέσα σε μια σχέση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η ειλικρινής συζήτηση για τέτοια ζητήματα είναι απαραίτητη από τα πρώτα στάδια μιας γνωριμίας. Αν και πολλοί αποφεύγουν τέτοιες ερωτήσεις από φόβο για την απάντηση, η πραγματικότητα είναι ότι προσφέρουν πολύτιμη εικόνα για το πώς σκέφτεται και λειτουργεί ο άλλος.

Όπως τονίζεται, ένας άνθρωπος που αξίζει να επενδύσει κανείς σε μια σχέση δεν θα διστάσει να εκφράσει τις απόψεις του για τόσο σημαντικά ζητήματα, ούτε θα αποφύγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τα δικαιώματα και τον σεβασμό.