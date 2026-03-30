Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αφήνει την Κύπρο έρημη ενόψει των διακοπών του Πάσχα, με τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία να παρουσιάζουν πτώση 40% μετά τις επιθέσεις ιρανικών drones σε βρετανική βάση στο νησί. Οι Βρετανοί τουρίστες, θορυβημένοι από τις εξελίξεις, ακυρώνουν μαζικά τις διακοπές τους, με αποτέλεσμα δημοφιλείς προορισμοί όπως η Λεμεσός και ο Πρωταράς, που συνήθως σφύζουν από ζωή αυτή την περίοδο, να εμφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης. Η κρίση ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ακριβώς πάνω στο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν, ενώ στις 2 Μαρτίου ένα drone έπληξε βρετανική ναυτική βάση στην Κύπρο, πυροδοτώντας ένα κύμα ακυρώσεων.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, οι ημερήσιοι ρυθμοί ακυρώσεων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτοξεύτηκαν από το 15% στο 100% αμέσως μετά την επίθεση, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα κοντά στο 45% μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Παρόμοιες τάσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα και την Τουρκία, αν και σε μικρότερο βαθμό. Ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χρίστος Αγγελίδης, επιβεβαίωσε τη δραματική μείωση των κρατήσεων για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γεγονός που πλήττει καίρια την οικονομία του νησιού, καθώς η Κύπρος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον βρετανικό τουρισμό.

Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος υποδέχθηκε τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, η γεωγραφική της θέση κοντά στον Λίβανο και τη Συρία την καθιστά ευάλωτη στην περιφερειακή αστάθεια. Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα του με συνεχιζόμενες επιθέσεις στον Κόλπο και τον Λίβανο, μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες αναφέρουν μαζικές ακυρώσεις και επιβράδυνση των κρατήσεων για το υπόλοιπο του 2026.

Παράλληλα, οι τιμές διαμονής για τον Απρίλιο και τον Μάιο έχουν σημειώσει πτώση, με ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στο Μπόντρουμ της Τουρκίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, Kenton Jarvis, παρατήρησε επίσης τη σημαντική κάμψη της ζήτησης για την Κύπρο, την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα ζευγάρι δημιουργών περιεχομένου δημοσίευσαν την προηγούμενη εβδομάδα ένα βίντεο στο YouTube που δείχνει τον Πρωταρά εντελώς άδειο, λίγες μόλις ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου του 2026, δίνοντας έμφαση στην ασυνήθιστη ησυχία του κεντρικού δρόμου.

Παρόλο που μόνο συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου και της Τουρκίας περιλαμβάνονται στη λίστα του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών με τους μη ασφαλείς προορισμούς, οι ταξιδιωτικές εταιρείες προσπαθούν να προσελκύσουν ανήσυχους ταξιδιώτες προσφέροντας πακέτα διακοπών σε τιμές που ξεκινούν ακόμα και από τις 100 λίρες (115 ευρώ).

Ενδεικτικά, προσφέρονται επταήμερες διακοπές στην Τουρκία με διαμονή στο Μαρμαρίς και πτήσεις από το Λούτον στην τιμή των 100 λιρών ανά άτομο, ενώ αντίστοιχα πακέτα για την Πάφο τον Απρίλιο κοστίζουν μόλις 165 λίρες (190 ευρώ) το άτομο. Επιπλέον, οι πτήσεις με επιστροφή παραμένουν ιδιαίτερα οικονομικές, με τη Ryanair να προσφέρει εισιτήρια για το Μπόντρουμ με 49 λίρες και για την Πάφο με 50 λίρες (57 ευρώ), όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.