Ο Τζέι Ντι Βανς προχώρησε σε μια συνέντευξη που προκαλεί αίσθηση, καθώς ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα UFO δεν είναι εξωγήινοι, αλλά δαίμονες.

Μιλώντας στο podcast του δεξιού πολιτικού σχολιαστή Μπένι Τζόνσον δήλωσε για τα UFO ότι «δεν νομίζω ότι είναι εξωγήινοι», προσθέτοντας «πιστεύω ότι είναι δαίμονες, αλλά αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση».

Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει την άποψή του, ο Βανς, ο οποίος μεγάλωσε ως άθεος και ασπάστηκε τον καθολικισμό σε ηλικία 30 ετών, είπε: «Λοιπόν, κοίτα, πιστεύω ότι ουράνια όντα πετούν εδώ κι εκεί, ή ότι κάνουν περίεργα πράγματα στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι η τάση είναι να περιγράφουμε όλα αυτά τα ουράνια φαινόμενα, ως εξωγήινους».

«Θέλω να πω, κάθε μεγάλη παγκόσμια θρησκεία, συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, της θρησκείας στην οποία πιστεύω, έχει καταλάβει ότι υπάρχουν παράξενα πράγματα εκεί έξω και ότι υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Και φυσικά, όταν ακούω για, ας πούμε, υπερφυσικά φαινόμενα… καταλήγω στη χριστιανική αντίληψη ότι υπάρχει πολύ καλό εκεί έξω, αλλά υπάρχει και κάποιο κακό. Και πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κόλπα του διαβόλου είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπήρξαν ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν πρόκειται να «δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία για τα UFO» και δήλωσε:

«Το επεξεργαζόμαστε… Είναι αστείο. Όταν ανέλαβα, ήμουν κολλημένος με τα αρχεία για τα UFO. Και μετά αρχίζεις να απασχολείσαι πολύ με την οικονομία, την εθνική ασφάλεια και τέτοια θέματα. Αλλά μου μένουν ακόμα τρία χρόνια ως αντιπρόεδρος. Θα φτάσω μέχρι το τέλος στα αρχεία για τα UFO».