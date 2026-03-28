Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα σε βιομηχανικές ζώνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις αρχές.

«Η αντιαεροπορική άμυνα και τα καταδιωκτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτησή του στο X.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έχουν εκδηλωθεί δύο πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη του Χαλίφα, στην ακτή των Εμιράτων. Οι πυρκαγιές αυτές, οι οποίες δεν έχουν προκαλέσει θύματα, οφείλονται σε συντρίμμια που προέρχονται από την “επιτυχημένη αναχαίτιση” ενός βαλλιστικού πυραύλου, διευκρίνισε.

Τα ΗΑΕ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και από τις λίγες αραβικές χώρες που εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, αποτελούν βασικό στόχο πυραύλων και drones που εξαπολύονται από την Τεχεράνη προς γειτονικές της χώρες στον Κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.