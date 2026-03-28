Ένας παιδόφιλος από το Ντιτρόιτ, ο οποίος είχε ομολογήσει τη δολοφονία 13χρονης ανήλικης που φέρεται να κακοποιούσε και να χειραγωγούσε επί χρόνια, ενώ την είχε αφήσει και έγκυο, έδωσε τέλος στη ζωή του σε ομοσπονδιακή φυλακή, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την έναρξη της πολυετούς ποινής του.

Ο 43χρονος Τζάρβις Μπατς εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του στο σωφρονιστικό κέντρο Charles Egeler Reception and Guidance Center στο Τζάκσον, το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με το Υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Μίσιγκαν. Όπως έγινε γνωστό, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επιχείρησαν «ενέργειες ανάνηψης», χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι αρχές εξετάζουν τον θάνατό του ως πιθανή αυτοκτονία.

Ο Μπατς είχε καταδικαστεί στις 12 Μαρτίου σε κάθειρξη από 35 έως 60 έτη, αφού τον Φεβρουάριο παραδέχθηκε την ενοχή του για τη δολοφονία της 13χρονης Να’Ζίγια Χάρις το 2024. Η ανήλικη είχε θεαθεί για τελευταία φορά ζωντανή το πρωί της 9ης Ιανουαρίου 2024, κατεβαίνοντας από λεωφορείο στην ανατολική πλευρά του Ντιτρόιτ, σύμφωνα με την New York Post.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μηνύματα που εντοπίστηκαν αργότερα αποκάλυψαν ότι η 13χρονη είχε κανονίσει να συναντήσει τον δράστη την ίδια ημέρα. Παράλληλα, προέκυψε ότι ο 43χρονος την είχε αφήσει έγκυο πριν από τη δολοφονία, ενώ στο κινητό του τηλέφωνο είχαν καταγραφεί αναζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με αμβλώσεις και τρόπους διακοπής κύησης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Μπατς είχε ξεκινήσει να χειραγωγεί την ανήλικη ήδη από το 2022, ενώ στο παρελθόν είχε αποκτήσει παιδιά με συγγενικό του πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη του κοντά στον ποταμό Rouge, όπου βρέθηκαν και ρούχα που φορούσε η 13χρονη την ημέρα της εξαφάνισής της.

Παρά την ομολογία του, η σορός της Να’Ζίγια Χάρις δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αν και ο καταδικασθείς είχε δεσμευτεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του να αποκαλύψει την τοποθεσία.

Η οικογένεια της ανήλικης εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις, με συγγενείς να δηλώνουν ότι αναμένουν εδώ και δύο χρόνια να μάθουν τι απέγινε το παιδί. Από την πλευρά της, η αστυνομία του Ντιτρόιτ διαβεβαιώνει ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού συνεχίζονται.

Πέρα από την υπόθεση της δολοφονίας, ο Μπατς είχε καταδικαστεί και για σεξουαλική κακοποίηση δύο ακόμη κοριτσιών κάτω των 13 ετών, λαμβάνοντας επιπλέον ποινή κάθειρξης 10 έως 15 ετών. Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι η δράση του εκτεινόταν σε βάθος ετών, ενώ είχε και παλαιότερες καταδίκες για παρόμοια αδικήματα.