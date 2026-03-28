Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Παρασκευή σε επιχειρηματική εκδήλωση στο Μαϊάμι ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην προσφέρουν βοήθεια σε άλλα κράτη μέλη του NATO εάν προκύψει αντίστοιχη ανάγκη.

Το NATO «απλά δεν ήταν εκεί», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για «τρομερό λάθος», προφανώς αναφερόμενος στο αίτημα του -που απορρίφθηκε- οι σύμμαχοι των ΗΠΑ να διαθέσουν στρατιωτική υποστήριξη για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ.

Trump on NATO:



If the “big one” ever happened, I guarantee you they wouldn’t be there.



They made a big mistake. pic.twitter.com/WziC7yPjQo — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

«Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το NATO, εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να τους προστατεύουμε, και πάντα ήμασταν εκεί γι’ αυτούς, αλλά τώρα, με δεδομένες τις ενέργειές τους, υποθέτω ότι δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει;» διερωτήθηκε ρητορικά ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την Τουρκία για τη στάση της στις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι «Πιστεύω ότι η Τουρκία ήταν φανταστική, παρέμειναν εκτός όσων τους ζητήσαμε». Παράλληλα, χαρακτήρισε τον πρόεδρο της χώρας «σπουδαίο ηγέτη», αναδεικνύοντας την ικανότητά του να παίρνει αποφάσεις που σέβονται τα αιτήματα των ΗΠΑ.