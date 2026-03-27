Οι κάτοικοι μιας πόλης στο Λονγκ Άιλαντ είναι εξοργισμένοι αφού ανακάλυψαν ότι υπέστησαν αιφνιδιαστική αύξηση στους λογαριασμούς των δημοτικών φόρων ακινήτων, εξαιτίας εκατομμυρίων δολαρίων που οφείλει η πόλη σε ένα τοπικό πολυτελές γήπεδο γκολφ.

Η πόλη Riverhead αφήνει τους φορολογούμενους να πληρώσουν πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές φόρων — περίπου 6 εκατομμύρια από αυτά προέρχονται από αγωγή που έχασε η πόλη λόγω λανθασμένης εκτίμησης της αξίας του γηπέδου γκολφ Friar’s Head, σύμφωνα με κατοίκους και πηγές.

Ορισμένοι ιδιοκτήτες σπιτιών δήλωσαν ότι έμειναν άναυδοι όταν είδαν την αύξηση περίπου 160% στη γραμμή «Νόμος για τον Φόρο Ακινήτων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης» στους λογαριασμούς τους, χωρίς καμία ειδοποίηση από τις δημοτικές αρχές.

«Δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε εξαιτίας αποφάσεων μιας κυβερνητικής υπηρεσίας — κάποιος άλλος κάνει λάθος και εγώ είμαι που τιμωρούμαι;» δήλωσε ο Ρόμπερτ Ολιβέλα, κάτοικος δίπλα στο γήπεδο γκολφ, στη New York Post.

Ένας άλλος κάτοικος ανέφερε ότι ο λογαριασμός του αυξήθηκε από περίπου 150 δολάρια πέρυσι σε πάνω από 400 δολάρια φέτος. «Δεν υπήρξε καμία ειδοποίηση, τίποτα — νιώθεις σχεδόν ότι είπαν ‘ας μην τους πούμε, ίσως κανείς να μην το προσέξει’», είπε ένας κάτοικος που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Στιβ.

Πολλοί όμως πρόσεξαν την αύξηση και σκοπεύουν να φέρουν το θέμα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. «Είναι απαράδεκτο», είπε ο Ολιβέλα, που πρόσφατα μετακόμισε με τη σύζυγό του από τη Νότια Καρολίνα. «Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια».

Η ανεξήγητη αύξηση προέκυψε από χρόνια διαμάχης μεταξύ της πόλης και του πολυτελούς γηπέδου γκολφ. Το Friar’s Head αμφισβήτησε για πρώτη φορά την υπερβολική εκτίμηση της αξίας του ακινήτου των 350 στρεμμάτων το 2008.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το γήπεδο ισχυρίστηκε ότι η πόλη υπερεκτίμησε την αξία του ακινήτου κατά 28 έως 34 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2008 και 2015. Δικαστής του Suffolk County συμφώνησε με το γήπεδο το 2019, μειώνοντας την εκτίμηση κατά περίπου 60% σε 10-11 εκατομμύρια δολάρια.

«Θα ήταν άδικο να φορολογηθεί ένα ακίνητο για αξία που δεν έχει», έγραψε ο δικαστής Τζον Λίο στην απόφασή του.

Η πόλη προσέφυγε ξανά το 2024 και έχασε και πάλι, αλλά έως τότε η επιστροφή φόρων είχε φτάσει σχεδόν τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, συν επιπλέον 1,6 εκατομμύριο δολάρια σε τόκους.

Στο πλαίσιο του τρέχοντος δημοτικού κανονιστικού πλαισίου του Suffolk County, οι επιστροφές αυτές μεταβιβάζονται στους φορολογούμενους. Η αύξηση αυτή προστίθεται σε έναν ήδη σχεδόν 7% αυξημένο φορολογικό συντελεστή για το Riverhead, σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που το δημοτικό συμβούλιο υπερβαίνει το ανώτατο όριο φόρων της πολιτείας.

«Όλα είναι πιο ακριβά και τώρα έχουμε πάλι αύξηση στους φόρους εξαιτίας των ενεργειών της κυβέρνησης — είναι άδικο», δήλωσε ο Ολιβέλα.