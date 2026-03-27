Η Άστον-ιν-Μέικερφιλντ, μια γραφική αγορά στα περίχωρα του Μάντσεστερ, μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη πόλη στην πρώην περιοχή των ορυχείων.

Με πληθυσμό περίπου 26.000 κατοίκους, διαθέτει σχολεία, ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακμάζουσες επιχειρήσεις, από μικρές παμπ μέχρι τοπικούς κατασκευαστές.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η πόλη έχει βρεθεί σε αναταραχή, καθώς συμμορίες «άγριων» νεαρών τρομοκρατούν τους κατοίκους και μετατρέπουν τον κεντρικό δρόμο σε «απαγορευμένη ζώνη».

Οι νεαροί έχουν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να πετούν πέτρες σε περαστικούς, να προσπαθούν να κλέψουν τα κινητά τους, να βάζουν φωτιές και να επιτίθενται βίαια σε άλλους νέους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Ashton-in-Makerfield terrorised by feral mobs of 50 yobs – residents too scared to leave homes at night



Vast gangs of teenagers throw rocks at passers-by, smash bus stops, hurl items and drinks at cars, harass shopkeepers and snatch phones in the once-peaceful Greater Manchester… pic.twitter.com/eNt5OyAd6R — G R I F T Y (@GriftReport) February 15, 2026

Καταστηματάρχες έχουν αναγκαστεί να κλείνουν νωρίτερα, μετά από επιδρομές 20-30 εφήβων στα μαγαζιά τους, με κάποιους να απειλούν το προσωπικό και να χρησιμοποιούν βόμβες καπνού, σύμφωνα με την Daily Mail.

Βίντεο δείχνουν έναν απερίσκεπτο νεαρό να οδηγεί επικίνδυνα τη μοτοσικλέτα του σε κεντρικό δρόμο, ενώ κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει συμμορίες να οδηγούν αυτοκίνητα σε τοπικό ποδοσφαιρικό γήπεδο μέσα στη νύχτα.

Τις τελευταίες μέρες, αναφέρθηκαν επίσης περιστατικά όπου κουκουλοφόροι απείλησαν εργαζόμενους κοινής ωφέλειας με μαχαίρια, κατά τη διάρκεια εργασιών γύρω από την περιοχή Άστον Χιθ, αναγκάζοντάς τους να σταματήσουν τις εργασίες, ενώ η αστυνομία διεξήγαγε έρευνα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να συνεχίσουν καθώς «δεν ένιωθαν ασφαλείς», και ο χώρος παραμένει κλειστός μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Κατοίκοι και τοπικοί σύμβουλοι εξέφρασαν την οργή τους στα social media. Ο δημοτικός σύμβουλος Ντάνι Φλέτσερ ανέφερε ότι «εργαζόμενοι της United Utilities απειλήθηκαν με μαχαίρια από κουκουλοφόρους, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν τη δουλειά». Άλλοι κάτοικοι τόνισαν ότι η αστυνομική παρουσία στην πόλη είναι ανεπαρκής, ενώ τα βίντεο από τα περιστατικά έδειξαν μοτοσικλετιστές να οδηγούν επικίνδυνα και να καταστρέφουν γήπεδα ποδοσφαίρου.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν επίσης ότι οι νέοι δρουν συχνά χωρίς κανένα έλεγχο, οδηγώντας χωρίς πινακίδες σε κατοικημένες περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς. Ορισμένοι μίλησαν για ανάγκη μόνιμης αστυνομικής παρουσίας και μέτρων για να αποτραπούν οι βανδαλισμοί, ενώ καταστηματάρχες ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν κλοπές, απειλές και βανδαλισμούς καθημερινά.

UK

Gang of 'feral' youths ramp up reign of terror on quaint market town: Balaclava-clad thugs threaten utility workers in latest violent disorder



Η αστυνομία του Γκρέιτερ Μάντσεστερ δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την κατάσταση, καταβάλλει προσπάθειες με σχολικές επισκέψεις, συνεργασία με τοπικές αρχές και οργανισμούς νεολαίας, ενώ έχουν εκδοθεί διαταγές διάλυσης συγκεντρώσεων σε περιοχές της πόλης. Όπως τονίστηκε, όποιος επιλέξει να εμπλακεί σε αντικοινωνική συμπεριφορά θα αντιμετωπίσει άμεση και αυστηρή αντίδραση από τις αρχές.