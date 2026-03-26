Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια influencer, προειδοποιώντας μάλιστα εξαρχής: «Αν δεν θέλετε να δείτε κάτι αηδιαστικό, καλύτερα να κάνετε scroll».

Η 29χρονη Κίρα Γκριν, που διαθέτει περισσότερους από 800.000 followers στο TikTok, περιέγραψε την έντονη επιπλοκή που εμφάνισε μετά από συνεδρία αφαίρεσης τατουάζ με λέιζερ στο πίσω μέρος του ποδιού της, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα ξεκίνησε μετά την τρίτη συνεδρία, κατά την οποία ζήτησε από τον ειδικό να αυξήσει την ένταση του λέιζερ, θεωρώντας ότι μπορεί να αντέξει τον πόνο.

«Έχω υψηλή αντοχή στον πόνο, οπότε είπα να το δυναμώσουμε, δεν υπήρχε πρόβλημα μέχρι τότε», εξήγησε. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, όταν επέστρεψε στο σπίτι, άρχισε να νιώθει την περιοχή «ζεστή», ενώ παρατήρησε ότι το δέρμα είχε αρχίσει να δημιουργεί μικρές φουσκάλες.

Αρχικά δεν ανησύχησε, καθώς – όπως είπε – είχε ακούσει ότι οι φουσκάλες είναι μια σχετικά συνηθισμένη αντίδραση μετά από τέτοιες θεραπείες. Όμως, την επόμενη ημέρα, η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά.

Στο πίσω μέρος του γονάτου της είχε σχηματιστεί μια τεράστια φουσκάλα, γεμάτη με υγρό πρασινοκαφέ χρώματος, κάτι που την τρόμαξε ιδιαίτερα. «Έμοιαζε σαν να είχα ένα μπαλόνι γεμάτο νερό κολλημένο στο πόδι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απορία και τον φόβο της για το τι ακριβώς συνέβαινε.

Το βίντεο που ανέβασε προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να τη συμβουλεύουν να επισκεφθεί άμεσα το νοσοκομείο, ενώ άλλοι την καθησύχαζαν, εξηγώντας ότι τέτοιου είδους φουσκάλες μπορεί να εμφανιστούν μετά από θεραπείες λέιζερ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αφαίρεση τατουάζ με λέιζερ βασίζεται σε έντονους παλμούς φωτός που διασπούν τα σωματίδια του μελανιού στο δέρμα. Η διαδικασία αυτή προκαλεί θερμότητα και ελεγχόμενο «τραυματισμό» στην επιφάνεια του δέρματος, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς επούλωσης του οργανισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σώμα αντιδρά δημιουργώντας φουσκάλες γεμάτες υγρό, που λειτουργούν ως φυσική προστατευτική ασπίδα.

Η ίδια βρέθηκε σε δίλημμα για το αν έπρεπε να «σπάσει» τη φουσκάλα ή να την αφήσει να υποχωρήσει μόνη της, φοβούμενη τόσο την πιθανότητα μόλυνσης όσο και το ενδεχόμενο να σπάσει τυχαία.

Τελικά, δεν χρειάστηκε να πάρει απόφαση, καθώς περίπου μία εβδομάδα αργότερα η φουσκάλα έσπασε από μόνη της, όταν κατά λάθος την ακούμπησε. Όπως αποκάλυψε, η μητέρα της τη βοήθησε να καθαρίσει και να περιποιηθεί την πληγή.

Μετά το περιστατικό, η Κίρα δήλωσε ότι δεν έχει επιστρέψει σε νέα συνεδρία αφαίρεσης τατουάζ, τονίζοντας πως θέλει πρώτα να επουλωθεί πλήρως το δέρμα της. «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τόσο έντονο», ανέφερε, παρά το γεγονός ότι έχει υποβληθεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχες θεραπείες.

Όπως εξήγησε, για ένα σκούρο τατουάζ σαν το δικό της απαιτούνται συνήθως έως και έξι συνεδρίες, ωστόσο η κάθε περίπτωση διαφέρει, καθώς το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τύπο του δέρματος και την αντίδραση του οργανισμού.

Οι ειδικοί συνιστούν, μετά από τέτοιες θεραπείες, να διατηρείται η περιοχή καθαρή και στεγνή, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης φουσκάλας να αποφεύγεται η απομάκρυνση του δέρματος, καθώς λειτουργεί προστατευτικά. Αν υπάρξουν ενδείξεις μόλυνσης, όπως έντονος πόνος, ερυθρότητα ή αλλαγή στο χρώμα του υγρού, προτείνεται άμεση επικοινωνία με γιατρό.