Ένας νεκρός και 14 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ομοβροντίας ρουκετών που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εναντίον της πόλης Ναχαρίγια, στο βόρειο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), η ισραηλινή υπηρεσία που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την MDA, ένας άνδρας περίπου 30 ετών σκοτώθηκε και ένας 50χρονος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο. Άλλοι 13 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αλλά η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει σήμερα περισσότερες από 100 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, πέραν των δεκάδων που εξαπέλυσε με στόχο ισραηλινά στρατεύματα τα οποία επιχειρούν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.