Ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος της Άρσεναλ για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία.

Οι «κανονιέρηδες» είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο θα είναι το πρώτο τους μετά το 2004, ενώ παράλληλα έχουν προκριθεί και στους προημιτελικούς του Champions League. Με λίγα λόγια, όλα πάνε καλά για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, η οποία θέλει να ενισχυθεί σημαντικά το καλοκαίρι.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, έχει τεθεί ως μεγάλος στόχος η απόκτηση του Κβαρατσχέλια, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Παρί. Ο Γεωργιανός εξτρέμ έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στο υψηλότερο επίπεδο και στο Λονδίνο κάνουν τα σχέδιά τους για το πώς θα καταφέρουν να τον αποκτήσουν.

Αυτό δεν θα είναι καθόλου εύκολο καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θέλει να μπει σε συζητήσεις για την πώλησή του και αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο αν δεχθεί μια τρομερή πρόταση ή αν ο παίκτης συμφωνήσει με την Άρσεναλ και ζητήσει να πάρει μεταγραφή.

Ο Κβαρατσχέλια μετράει 12 γκολ και 7 ασίστ σε 37 συμμετοχές φέτος με την Παρί σε όλες τις διοργανώσεις και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.