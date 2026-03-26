Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτολιβαδική έκταση στην Εθνική Οδό στο ύψος της Χαλάστρας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ.



Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 19:30 και προκάλεσε πυκνούς καπνούς, με αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να διατάξει το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης της επιχείρησης.



Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις αρχές δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.