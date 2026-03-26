Ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, επέστρεψε στα καθήκοντά του και στην καθημερινότητα του νησιού λίγες μόλις ημέρες μετά από μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης όγκου από την κνήμη. Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, περιέγραψε την περιπέτεια της υγείας του, η οποία ξεκίνησε όταν εντόπισε τυχαία ένα πρήξιμο στο πόδι του. Αν και αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για έναν απλό τραυματισμό, οι εξετάσεις έδειξαν ότι πρόκειται για καρκίνο, γεγονός που τον οδήγησε σε χημειοθεραπείες και τελικά στο χειρουργείο.



«Χειρουργήθηκα την περασμένη Τετάρτη, επέστρεψα στον Άη Στράτη την Κυριακή και Δευτέρα ήμουν στο γραφείο. Από το νοσοκομείο κατευθείαν στο αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο Λήμνο και από εκεί με το καράβι Άη Στράτη. Η Δευτέρα είναι εργάσιμη», είπε ο κ. Σινάνης



Μέσα από την προσωπική του εμπειρία, ο κ. Σινάνης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης, προτρέποντας τους πολίτες να μην αγνοούν ακόμα και τα πιο μικρά συμπτώματα και να αφιερώνουν χρόνο για ιατρικές εξετάσεις. «Είναι σημαντικό να μην βάζουμε τα προβλήματά μας κάτω από το χαλί. Δυστυχώς σήμερα και το νύχι να πονάει πρέπει να πας στον γιατρό. Δεν είναι κάτι να δαπανήσεις δύο μέρες σε 365, μία ημέρα ανά εξάμηνο για να ασχοληθείς με την υγεία σου. Έχουμε από πίσω οικογένειες, παιδιά, νομίζω είναι κρίμα για αυτούς και για τη δική σου τη ζωή», είπε.

Παρά τις κινητικές δυσκολίες και τη χρήση πατερίτσας, επέλεξε να επιστρέψει άμεσα στο γραφείο του και να δώσει το «παρών» στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, τονίζοντας ότι η επαφή με τον τόπο του και τους δημότες του τού δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Η υποδοχή από τους κατοίκους του νησιού ήταν ιδιαίτερα θερμή, προσφέροντάς του στήριξη στη φάση της αποκατάστασης που διανύει.

Στο επόμενο διάστημα, ο δήμαρχος αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα για ακτινοθεραπείες, οι οποίες ελπίζει ότι θα αποτελέσουν το τελικό στάδιο της θεραπείας του. Ταυτόχρονα, παραμένει προσηλωμένος στο έργο του για τον Άη Στράτη, εστιάζοντας σε υποδομές όπως το πρατήριο καυσίμων, τα σχολεία και την προετοιμασία του νησιού για την επερχόμενη τουριστική περίοδο.

«Επέλεξα μετά την επέμβαση να γυρίσω στο νησί. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να κάνεις αποθεραπεία», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Σινάνης, και συνέχισε λέγοντας πως μετά τη διάγνωση με καρκίνο έκανε χημειοθεραπείες και «έπρεπε να αφαιρέσω τον όγκο από την κνήμη. Τώρα είμαι στο στάδιο της ανάρρωσης».

Ο κ Σινάνης είπε επίσης πως κατά τη διάρκεια των θεραπειών εργαζόταν «είτε από το σπίτι στην Αθήνα, είτε από το νοσοκομείο που δεν είχα τι να κάνω. Αλλά είναι άλλο πράγμα να βρίσκεσαι στον τόπο σου, στην έδρα σου με τους ανθρώπους τους οποίους έχεις μάθει να συνεργάζεσαι. Η αλήθεια είναι το να είσαι συνέχεια σε ένα τηλέφωνο ή να χρειάζεται η παρουσία σου και να μην μπορείς να την παρέχεις, νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι…».

Δείτε το βίντεο: