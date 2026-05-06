Στο «οπλοστάσιο» των κινήτρων για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού εντάσσεται πλέον και το Δημόσιο, με τη νέα ρύθμιση να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των φοροελαφρύνσεων για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Η παρέμβαση στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του brain gain, δίνοντας τη δυνατότητα απασχόλησης και στο δημόσιο τομέα με σημαντικά φορολογικά οφέλη.

Με κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, την οποία υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας και Γιώργος Πιτσιλής, το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας επεκτείνεται και σε όσους επιλέξουν να εργαστούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο. Μέχρι σήμερα το πλαίσιο κάλυπτε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή επαγγελματίες.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται γιατροί, μηχανικοί, ερευνητές και άλλοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, τους οποίους η κυβέρνηση επιχειρεί να επαναπατρίσει με «δέλεαρ» σημαντικές φοροελαφρύνσεις.

Φορολογικά κίνητρα

Το βασικό πακέτο κινήτρων προβλέπει μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια για το εισόδημα που αποκτάται από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα. Παράλληλα, για το ίδιο διάστημα παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για κύρια κατοικία και αυτοκίνητα, περιορίζοντας σημαντικά το φορολογικό βάρος των επαναπατριζόμενων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση, η υπαγωγή στο καθεστώς συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε από τα έξι προηγούμενα χρόνια, να προέρχεται από χώρα της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο υπάρχει συμφωνία φορολογικής συνεργασίας, να απασχοληθεί επαγγελματικά στη χώρα και να δεσμευτεί ότι θα παραμείνει τουλάχιστον για δύο έτη.

Ποιους αφορά το μέτρο

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται για αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά, ενώ καλύπτει και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τις 28 Ιουλίου 2025 καθώς και εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται στη φορολογική διοίκηση από την ίδια ημερομηνία.

Η διαδικασία ένταξης πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, με τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Για διευκρινίσεις λειτουργεί και η υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521, τόσο τηλεφωνικά όσο και online.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η τάση επιστροφής έχει ήδη ενισχυθεί. Σύμφωνα με τη Eurostat, έως το 2023 είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα περισσότεροι από 422.000 από τους περίπου 660.000 που έφυγαν την περίοδο 2010-2023, ενώ για πρώτη φορά μετά το 2009 οι επιστροφές ξεπέρασαν τις αποχωρήσεις. Από το 2020 και μετά, περίπου 6.000 Έλληνες αξιοποίησαν τα υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν.