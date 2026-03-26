Τα αυτόνομα ρομπότ διανομής προβάλλονται ως το μέλλον της αστικής εξυπηρέτησης, όμως στο Σικάγο αυτό το μέλλον φαίνεται πως… έσπασε πάνω σε μια γυάλινη στάση λεωφορείου. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως, εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των αυτόνομων μηχανών σε πυκνοκατοικημένα αστικά περιβάλλοντα.

Το βίντεο δεν καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης, αλλά τις συνέπειές της. Ένα ρομπότ της εταιρείας Σερβ Ρομποτίκς εμφανίζεται καλυμμένο με σπασμένα γυαλιά, να κινείται ελαφρώς σπασμωδικά πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Ένας περαστικός καταγράφει τη σκηνή, ενώ συντρίμμια είναι διάσπαρτα στο πεζοδρόμιο.

Οι κάτοικοι του Σικάγο έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες για τα ρομπότ διανομής που κατακλύζουν τα πεζοδρόμια και δημιουργούν κινδύνους. Το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται να ενισχύει αυτούς τους φόβους, καθώς η παρουσία του ρομπότ στο σημείο, σε συνδυασμό με τις εμφανείς ζημιές, οδήγησε σε υποθέσεις για τον ρόλο του στο συμβάν.

Σύμφωνα με τον χρήστη που ανήρτησε το βίντεο, ένας εργαζόμενος της Σερβ ανέκτησε αργότερα το ρομπότ, χωρίς ωστόσο να καθαρίσει τα συντρίμμια.

He was simply trying to demand the same right as his robot-brothers to DANCE LIKE THERE'S NO TOMORROW https://t.co/jAQdXhiHUS — Bradley Nees (@chunks1nees) March 26, 2026

Η Σερβ Ρομποτίκς αναγνώρισε το περιστατικό σε δήλωσή της προς το μέσο «404 Media» και επιβεβαίωσε ότι ομάδα της ανταποκρίθηκε άμεσα. «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό που αφορά ένα από τα ρομπότ μας στο Σικάγο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, η ομάδα μας ανταποκρίθηκε γρήγορα για τον καθαρισμό και εξετάζουμε τι συνέβη ώστε να προχωρήσουμε σε βελτιώσεις», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Έχουμε επίσης επικοινωνήσει με τοπικούς φορείς και δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε άμεσα κάθε ανησυχία. Λαμβάνουμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρά».

Το περιστατικό αναδεικνύει ευρύτερες εντάσεις μεταξύ της αυτοματοποίησης και της καθημερινής ζωής στις πόλεις, όπως τονίζει το interestingengineering. Επικριτές υποστηρίζουν ότι τα ρομπότ αυτά εμποδίζουν τους πεζούς και ανταγωνίζονται τους ανθρώπινους διανομείς, ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχίες για τις κάμερες που διαθέτουν και τη συνεχή συλλογή δεδομένων σε δημόσιους χώρους.

Το Σικάγο έχει εξελιχθεί σε βασικό πεδίο αυτής της αντιπαράθεσης. Οι εταιρείες Σερβ και Κόκο έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στην πόλη τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η αντίδραση των κατοίκων αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό. Τον Φεβρουάριο, ο δημοτικός σύμβουλος Ντάνιελ Λα Σπάτα κινήθηκε για να απαγορεύσει τα ρομπότ διανομής από την περιφέρειά του.

Τοπική έρευνα κατέγραψε έντονη αντίθεση των κατοίκων, με ποσοστό άνω του 80% να απορρίπτει την ιδέα λειτουργίας ρομπότ στη γειτονιά τους. Παράλληλα, περισσότερα από 3.600 άτομα έχουν υπογράψει αίτημα για καθολική απαγόρευση των ρομπότ στα πεζοδρόμια της πόλης.

Yet again, another delivery robot crashes into a Chicago bus stop. This incident involved a Coco robot near North Avenue and Larrabee in Old Town. #chicago #clanker #coco pic.twitter.com/8PaKYRmi3M — SubX.News® (@SubxNews) March 26, 2026

Το συμβάν δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Ρομπότ διανομής έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Μαϊάμι, ρομπότ της εταιρείας Κόκο ακινητοποιήθηκε σε σιδηροδρομικές γραμμές και καταστράφηκε από διερχόμενο τρένο. Στο Λος Άντζελες, ακτιβιστές έχουν καταγράψει ρομπότ αναποδογυρισμένα ή εκτός λειτουργίας σε δημόσιους χώρους, ενώ σε μία περίπτωση ρομπότ της Σερβ εισήλθε σε ενεργό αστυνομική επιχείρηση. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για ψευδή συναγερμό, ωστόσο εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνας.

Η Σερβ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στο Σικάγο τον Σεπτέμβριο μέσω συνεργασίας με την υπηρεσία Ούμπερ Ιτς και συνεχίζει να δοκιμάζει τα συστήματά της σε πραγματικές συνθήκες. Ωστόσο, περιστατικά όπως αυτό εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της τεχνολογίας.

Προς το παρόν, η κατεστραμμένη στάση λεωφορείου αποτελεί ένα ορατό σύμβολο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αυτοματοποίηση στα πεζοδρόμια, ενώ οι κάτοικοι του Σικάγο παραμένουν διχασμένοι ως προς το αν αυτή η τεχνολογία έχει θέση στην πόλη τους.