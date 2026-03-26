Αμερικανοί νομοθέτες σχεδιάζουν να καταθέσουν νομοσχέδιο που θα απαγορεύει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση την αγορά ή τη λειτουργία ανθρωποειδών ρομπότ από κινεζικές εταιρείες. Οι γερουσιαστές Τομ Κότον και Τσακ Σούμερ πρόκειται να παρουσιάσουν τον «Νόμο για την Ασφάλεια της Αμερικανικής Ρομποτικής», η οποία στοχεύει στην απαγόρευση της χρήσης μη επανδρωμένων επίγειων οχημάτων από αντίπαλες χώρες, όπως η Κίνα, εμποδίζοντας παράλληλα τη διάθεση ομοσπονδιακών κονδυλίων για τον σκοπό αυτό.



Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται καθώς κινεζικές εταιρείες, όπως οι Agibot και Unitree, ανταγωνίζονται αμερικανικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Tesla, στην ανάπτυξη ρομπότ που προορίζονται για επικίνδυνες εργασίες ή οικιακές δουλειές.



Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα ρομπότ αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, καθώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων ή να ελεγχθούν εξ αποστάσεως από την Κίνα.



Ο γερουσιαστής Κότον τόνισε ότι η κινεζική τεχνολογία απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών, ενώ ο Σούμερ κατηγόρησε τις κινεζικές εταιρείες ότι προσπαθούν να κατακλύσουν την αμερικανική αγορά με την υποστήριξη του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.



Το νομοσχέδιο προβλέπει εξαιρέσεις μόνο για τον στρατό και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι τα ρομπότ δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετάδοσης ή λήψης δεδομένων από την Κίνα. Παράλληλα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Ελίζ Στεφάνικ αναμένεται να παρουσιάσει αντίστοιχο νομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της αμερικανικής υπεροχής στον τομέα της ρομποτικής, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.