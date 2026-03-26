Τη δυνατότητα να μεταδώσουν αγώνες του Μουντιάλ 2026 μέσω των καναλιών τους στο Youtube θα έχουν το BBC και το ITV, σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε σχετικό ρεπορτάζ οι Times.

Το Μουντιάλ 2026 έχει ήδη γράψει ιστορία καθώς είναι το πρώτο με τη συμμετοχή 48 ομάδων και το πρώτο που θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και με το Μεξικό να έχουν αναλάβει από κοινού τη διοργάνωσή του.

Οι καινοτομίες, όμως, δεν σταματούν εκεί, καθώς όπως αναφέρουν οι Time, τα βρετανικά δίκτυα BBC και ITV θα μπορούν να μεταδώσουν μέχρι και πέντε αγώνες μέσω του Youtube, όπως επίσης και τα πρώτα 10 λεπτά από όλους τους αγώνες (σ.σ. 104 συνολικά) της διοργάνωσης.

Αυτό δεν είναι οριστικό ακόμη, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, είναι όμως ένα πολύ πιθανό σενάριο σύμφωνα με τους Times, οι οποίοι τονίζουν ότι η FIFA θέλει να κάνει άνοιγμα προς δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το Youtube και το TikTok, σε ό,τι αφορά τις μεταδόσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.