«Η ζωή και οι ελπίδες της Ρωμιοσύνης ακυρώνουν καθημερινά τη δύναμη των αριθμών και των μετρήσεων. Είμαστε ολίγοι και αμέτρητοι». Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη συγκινητική ομιλία που απηύθυνε από το βήμα του «Παλλάς», το βράδυ της Πέμπτης, απαντώντας στα αγωνιώδη ερωτήματα για το παρόν και το μέλλον της πρωτόθρονης Εκκλησίας, αλλά και της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη και στην ευρύτερη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψιν τα πληθυσμιακά στοιχεία.

Από νωρίς το απόγευμα εκατοντάδες πολίτες άρχισαν να συρρέουν στη Βουκουρεστίου και να προσπαθούν να μπουν στο θέατρο «Παλλάς», για να δουν και να ακούσουν από κοντά τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας. Εκεί, λίγο μετά τις 17:30, ξεκίνησε η εκδήλωση «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», υπό την αιγίδα της Βουλής, κατά την οποία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επαναβεβαίωσε ότι τον προσεχή Σεπτέμβριο θα λάβει χώρα το ιστορικό γεγονός της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Οικουμενικός Πατριάρχης: «Η ζωή της Ρωμιοσύνης ακυρώνει τη δύναμη των αριθμών»

Ο κ. Βαρθολομαίος, συγκινημένος από τη θερμή υποδοχή που έτυχε από το πλήθος, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, επιχείρησε με τον λόγο του να δώσει το στίγμα της αποστολής του Φαναρίου στον 21ο αιώνα.

«Βαθεία και αδιάσπαστη η ενότητα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας με τη Ρωμιοσύνη. Μοναδική η παγκόσμια ακτινοβολία και η μαρτυρία του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος έχει σφραγίσει επί δύο χιλιετίες τον πνευματικό πολιτισμό της ανθρωπότητας», τόνισε αρχικά και προσέθεσε:

«Οι θαρραλέες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου διαμόρφωσαν το σύγχρονο τοπίο των διορθοδόξων σχέσεων. Στο σεπτό κέντρο της Ορθοδοξίας, μαζί και στην Ίμβρο και την Τένεδο, διαφυλάσσουμε ανυστάκτως όσα παραλάβαμε από τους πατέρες μας, τα όσια και τα ιερά του γένους, θαρραλέοι, αμετακίνητοι, με ακλόνητη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού».

Η «νίκη» επί της στατιστικής

Απαντώντας στα ερωτήματα για τη συρρίκνωση του ελληνισμού στην Πόλη, ο κ. Βαρθολομαίος χρησιμοποίησε λόγια που προκάλεσαν συγκίνηση στο ακροατήριο, τονίζοντας ότι η παρουσία του Πατριαρχείου δεν μετριέται με λογιστικά μεγέθη.

«Παρά την πληθυσμιακή συρρίκνωση της Ρωμιοσύνης, καλλιεργούνται οι ωραίες παραδόσεις μας. Τα σχολεία μας λειτουργούν ως χώρος προσωποκεντρικής παιδείας, μετάδοσης αξιών, γνώσεως και ήθους. Οι ναοί μας έχουν τις πύλες τους ανοικτές. Ανακαινισμένοι σχεδόν όλοι. Τα κοινωφελή ιδρύματα, οι σύλλογοι και οι σύνδεσμοι της Πόλεως του Κωνσταντίνου παραμένουν ζωντανοί και δημιουργικοί» σημείωσε.

«Η ζωή και οι ελπίδες της Ρωμιοσύνης ακυρώνουν καθημερινά τη δύναμη των αριθμών και των μετρήσεων. Όπως θυμούμαι από τα ωραία χρόνια της μαθητείας μου στη Χάλκη και συγκεκριμένα από το μάθημα της εκκλησιαστικής ιστορίας, ότι είχε μείνει μία μόνο εκκλησία μικρή, η οποία ετιμάτο επ’ ονόματι της Αγίας Αναστασίας ή της Αναστάσεως του Κυρίου. Και εκεί ο Γρηγόριος ο Θεολόγος εξεφώνησε τους περιφήμους θεολογικούς του λόγους και έφυγαν οι αιρετικοί και η Ορθοδοξία επανήλθε και πάλι στην Πόλη. Και ο μεγάλος προκάτοχός μου Αθηναγόρας, όταν τον ερωτούσαν ‘πόσοι Ορθόδοξοι είστε εδώ Ρωμηοί, Παναγιώτατε;’, απαντούσε το πολύ γνωστό ‘ολίγοι και αμέτρητοι’» υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Σε μια αποστροφή που χειροκροτήθηκε παρατεταμένα, ο Πατριάρχης επισήμανε:

«Είμαστε αισιόδοξοι και στο θέμα της επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης του κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής, τα εγκαίνια του οποίου θα τελέσουμε συν Θεώ κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο».

Κλείνοντας, κάλεσε τους παρευρισκόμενους να γίνουν προσκυνητές στην Πόλη των είκοσι εκατομμυρίων κατοίκων: «Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει ανεξίτηλη η σφραγίδα των προγόνων μας. Θα ανακαλύψετε υπέροχες αλήθειες, ή μάλλον θα σας αποκαλυφθούν αλήθειες πρωτόγνωρες, ζωτικές και ζωηφόρες. Χριστός Ανέστη!».

Νικήτας Κακλαμάνης: «Στο Πατριαρχείο χρωστάμε τη συνοχή μας»

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αναφέρθηκε στον ρόλο του Πατριάρχη ως παγκόσμιου ηγέτη και στον αδιάλειπτο αγώνα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον.

«Εδώ και δεκαετίες με συνδέουν στενοί δεσμοί και ανησυχίες με το ανθρώπινο κεφάλαιο της Πόλης. Και δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί, όπως είπα και προχθές στη Βουλή, ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε: ‘Ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί’».

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α’, προσέθεσε, «συνεπικουρούμενος από το σύνολο του ποιμαντικού του δυναμικού, φωτίζουν, χάρη στην ακάματη δράση τους, δεκάδες κοινότητες, ναούς και μονές. Πέρα όμως από όλα αυτά, το έργο του Πατριαρχείου αποδεικνύεται πραγματικά ζωτικό στην οικολογία, στον διαθρησκευτικό διάλογο, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην πνευματική και τη θρησκευτική ελευθερία. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξακολουθεί να επιβάλλεται ως κορυφαίο και πολυδιάστατο θεσμικό σύμβολο. Γιατί σε αυτό χρωστάμε την ύπαρξη, τη συνοχή και τη συνέχειά μας. Ζήτω ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α’» ανέφερε κλείνοντας ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.