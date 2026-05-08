Οι μεταγραφικές διεργασίες του Παναθηναϊκού δεν σταμάτησαν ποτέ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και ο Στέφανος Κοτσόλης, έπειτα από συνεχείς επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ και έχοντας σαφή εικόνα για τα κενά του ρόστερ, έχουν εντείνει τις συζητήσεις με μάνατζερ και υποψήφιους στόχους, καθώς ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας απαιτεί άμεσες αποφάσεις.

Ο βασικός λόγος είναι ξεκάθαρος. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στα τέλη Ιουλίου, από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται μπροστά σε μία εκτεταμένη αναδόμηση του ρόστερ. Υπολογίζεται πως 16 έως 18 ποδοσφαιριστές αναμένεται να αποχωρήσουν, ενώ τουλάχιστον δέκα μεταγραφές θεωρούνται απαραίτητες. Αυτό σημαίνει πως το «τριφύλλι» καλείται να κινηθεί με ταχύτητα, ώστε μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας να έχει καλύψει βασικές ανάγκες.

Αν προστεθεί και το ισχυρό ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία – με το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ να αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου – γίνεται ακόμη πιο εμφανές πόσο κρίσιμη είναι η σωστή προεργασία και η άμεση δράση.

Η ανάγκη για τουλάχιστον έναν στόπερ, δύο χαφ, έναν επιθετικό, έναν βασικό τερματοφύλακα, έναν δεξιό και έναν αριστερό μπακ είναι ήδη δεδομένη. Ζητήματα όπως η απόκτηση «δεκαριού», εξτρέμ ή δεύτερου κεντρικού αμυντικού, καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης των Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς, θα εξαρτηθούν περισσότερο από τις αποφάσεις του προπονητή, είτε παραμείνει ο Μπενίτεθ είτε προκύψει νέος τεχνικός. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες είναι απολύτως ξεκάθαρες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ, ο Αλμπάν Λαφόν αναμένεται να επιστρέψει στη Ναντ. Ο Κότσαρης υπολογίζεται πως θα παραμείνει, εκτός αν ο ίδιος ζητήσει να αποχωρήσει, ενώ για τη θέση του δεύτερου τερματοφύλακα όλα παραμένουν ανοιχτά: μπορεί να συνεχίσει ο Τσάβες, μπορεί να επιστρέψει ο Χριστογεώργος ή να προκύψει άλλη επιλογή. Η περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά, όμως είναι σαφώς πιο δύσκολη απ’ όσο φαίνεται. Έχει ήδη υπάρξει επαφή με τον ίδιο τον διεθνή τερματοφύλακα, αλλά όχι ακόμη με τη Νιούκαστλ.

Ο Βλαχοδήμος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Σεβίλλη, ωστόσο οι «πράσινοι» δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν μέχρι τον Ιούλιο, καθώς θέλουν να κλείσουν νωρίς τον βασικό τους τερματοφύλακα.

Στο κέντρο της άμυνας αναμένονται επίσης σημαντικές αλλαγές. Ο Χάβι Ερνάντεθ, που αποκτήθηκε ως εναλλακτική λύση για το αριστερό άκρο αλλά χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως στόπερ, δύσκολα θα παραμείνει αν υπάρξει αλλαγή προπονητή.

Ο Γεντβάι αναμένεται να πωληθεί, ενώ πιθανή θεωρείται και η αποχώρηση του Πάλμερ-Μπράουν. Έτσι, οι διαθέσιμοι στόπερ θα είναι πιθανότατα οι Ίνγκασον, Τουμπά και Κάτρης.

Η απόκτηση ενός γρήγορου κεντρικού αμυντικού θεωρείται βέβαιη, ενώ υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να προστεθεί και δεύτερος στόπερ με ικανότητα στην ανάπτυξη από χαμηλά. Τουλάχιστον μία από αυτές τις μεταγραφές αναμένεται να προχωρήσει άμεσα.

Στη μεσαία γραμμή οι αλλαγές θα είναι επίσης μεγάλες. Οι Σάντσες, Βιλένα και Σισοκό θεωρούνται δεδομένες αποχωρήσεις, ενώ πιθανή είναι και η πώληση του Άνταμ Τσέριν.

Ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να αποκτήσει τουλάχιστον δύο μέσους, αναζητώντας τόσο έναν παίκτη για τον άξονα στο «6», όσο και έναν δημιουργικό και δυναμικό χαφ για το «8». Αρχικά, μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στη θέση του «οκταριού», όμως οι επαφές γίνονται και για τις δύο περιπτώσεις, με στόχο να κλείσει τουλάχιστον μία μεταγραφή σύντομα. Δεν αποκλείεται μάλιστα να προστεθούν ακόμη περισσότεροι παίκτες στον άξονα, ειδικά αν υπάρξει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη με τους Μπακασέτα ή Σιώπη. Σημαντικό ρόλο θα παίξει και το πώς ο προπονητής θα θελήσει να αξιοποιήσει τους Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς, καθώς κανείς από τους δύο δεν είναι καθαρός εξτρέμ.

Στην κορυφή της επίθεσης η εικόνα είναι επίσης σύνθετη. Ο μοναδικός απόλυτα σίγουρος για την εκκίνηση της νέας σεζόν φαίνεται πως είναι ο Ανδρέας Τετέι.

Ο Σφιντέρσκι συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες πώλησης, ενώ ο Πάντοβιτς αναμένεται να δοθεί δανεικός. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τον Σίριλ Ντέσερς, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι βέβαιος ούτε για την αγωνιστική του ετοιμότητα ούτε για τη σταθερή διαθεσιμότητά του. Ο Νιγηριανός επιθετικός παραμένει στο πλάνο και, εφόσον δεν προκύψει πρόταση από το εξωτερικό που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του συλλόγου, θα ξεκινήσει κανονικά στην προετοιμασία. Παράλληλα, θεωρείται δεδομένο πως οι «πράσινοι» θα αποκτήσουν τουλάχιστον έναν ακόμη φορ, με τις επαφές και τις διερευνητικές συζητήσεις να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.