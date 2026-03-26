Σκηνές μεγάλης έντασης και συναισθηματικής φόρτισης εκτυλίχθηκαν στο δικαστήριο της Μασαχουσέτης, όπου μια 29χρονη αστυνομικός κατέρρευσε περιγράφοντας λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που, όπως είπε, «διέλυσαν τη ζωή της μέσα σε 15 δευτερόλεπτα», πριν καταλήξει να πυροβοληθεί στο στήθος από συνάδελφό της.

Η Κέλσι Φιτζσίμονς, αστυνομικός στο Νορθ Άντοβερ με μόλις δύο χρόνια υπηρεσίας, βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία για επίθεση με φονικό όπλο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να σημάδεψε συναδέλφους της όταν εκείνοι έφτασαν στο σπίτι της για να της επιδώσουν περιοριστικά μέτρα. Η ίδια, ωστόσο, επιμένει ότι ουδέποτε στράφηκε εναντίον τους και ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε πλήρη ψυχική κατάρρευση, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή της.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο του Λόρενς, εμφανώς συγκινημένη, περιέγραψε πώς στις 30 Ιουνίου 2025 τρεις αστυνομικοί βρέθηκαν στο σπίτι της για να της ανακοινώσουν ότι ο αρραβωνιαστικός της, ο πυροσβέστης Τζάστιν Αϊλαϊάν, είχε εξασφαλίσει περιοριστική εντολή εις βάρος της. Η εντολή προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να παραδώσει προσωρινά την επιμέλεια του βρέφους τους, του μικρού Κέιντεν.

«Ένιωσα ότι όλος μου ο κόσμος κατέρρευσε εκείνη τη στιγμή», είπε, εξηγώντας ότι συνειδητοποίησε πως έχανε ταυτόχρονα τον σύντροφό της, το παιδί της, το σπίτι της, ακόμα και τον σκύλο της, καθώς η εντολή όριζε να μην έχει καμία επαφή μαζί του. «Το μωρό μου έφυγε, ο αρραβωνιαστικός μου, ο σκύλος μου, το σπίτι μου… και ήξερα ότι θα έχανα και τη δουλειά μου», ανέφερε με σπασμένη φωνή.

Η ίδια τόνισε ότι βρισκόταν ήδη σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση, καθώς είχε γεννήσει μόλις τέσσερις μήνες πριν και –όπως υποστηρίζουν και οι δικηγόροι της– έπασχε από σοβαρή επιλόχεια κατάθλιψη. Μάλιστα, όπως είπε, είχε προηγουμένως νοσηλευτεί και είχε προσπαθήσει να ζητήσει βοήθεια, χωρίς να βρει την υποστήριξη που χρειαζόταν.

Η απόφαση να αυτοκτονήσει

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τη στιγμή που αντιλήφθηκε το μέγεθος των εξελίξεων, πήρε την απόφαση να αυτοκτονήσει μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. «Ήθελα να μείνω μόνη με το όπλο μου και να τελειώσω τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά. Προσπάθησε, όπως ισχυρίζεται, να απομακρύνει τους συναδέλφους της για να μην κινδυνεύσουν ούτε να εμπλακούν.

Λίγα λεπτά αργότερα, πήρε το υπηρεσιακό της όπλο και το έστρεψε προς το κεφάλι της, πατώντας τη σκανδάλη, όπως είπε. Το όπλο, όμως, δεν εκπυρσοκρότησε, καθώς δεν υπήρχε σφαίρα στη θαλάμη. Εκείνη τη στιγμή, όπως κατέθεσε, ο αστυνομικός Πάτρικ Νούναν φώναξε: «Κέλσι, όχι!», και σχεδόν αμέσως την πυροβόλησε.

Η σφαίρα διαπέρασε τον πνεύμονά της, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ένιωθα σαν να πνίγομαι, σαν να πνίγομαι στο αίμα μου», περιέγραψε. Θυμάται να του λέει «πονάω, πονάω» και να τον ρωτά «γιατί το έκανες αυτό;», ενώ εκείνος της κρατούσε το χέρι.

Κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο αλλά και στο νοσοκομείο, συνέχισε να επαναλαμβάνει ότι είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει με άδειο όπλο, αποκαλώντας τον εαυτό της «ηλίθια». Αρχικά, μάλιστα, αντιστάθηκε όταν οι διασώστες προσπάθησαν να της τοποθετήσουν μάσκα οξυγόνου, καθώς –όπως είπε– δεν ήθελε να σωθεί, ωστόσο τελικά υποχώρησε.

Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, όπου παρέμεινε για 53 ημέρες, υποβαλλόμενη σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές βλάβες.

Η διαφορετική εκδοχή του αστυνομικού

Από την πλευρά του, ο αστυνομικός Νούναν έδωσε εντελώς διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η Φιτζσίμονς τον σημάδεψε και πάτησε τη σκανδάλη εναντίον του, όμως το όπλο μπλόκαρε. Όπως ισχυρίστηκε, εκείνη επανέφερε το όπλο σε λειτουργία («tap rack») και τότε εκείνος πυροβόλησε δύο φορές για να την ακινητοποιήσει, πιστεύοντας ότι κινδύνευε άμεσα, ακόμα και ότι ενδέχεται να επιχειρούσε να κατέβει στο ισόγειο για να βλάψει τον αρραβωνιαστικό της.

Η κατηγορούμενη αρνείται κατηγορηματικά αυτά τα σενάρια, επιμένοντας ότι «δεν σημάδεψε ποτέ συνάδελφο» και ότι στόχος της ήταν αποκλειστικά ο εαυτός της.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο Αϊλαϊάν κατέθεσε πως ζήτησε την περιοριστική εντολή φοβούμενος ότι η Φιτζσίμονς θα μπορούσε να βλάψει είτε τον εαυτό της είτε το παιδί τους, γεγονός που προσθέτει ακόμα μία διάσταση στην υπόθεση.

Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις αγορεύσεις των δικηγόρων, ενώ την τελική απόφαση θα λάβει ο δικαστής – κατόπιν επιλογής της ίδιας της κατηγορούμενης να μην δικαστεί από ενόρκους. Το αποτέλεσμα αναμένεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ποια εκδοχή θα κριθεί πιο αξιόπιστη, καθώς οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές δίνουν εκ διαμέτρου αντίθετες περιγραφές για τα κρίσιμα δευτερόλεπτα του πυροβολισμού.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό, αναδεικνύοντας ζητήματα ψυχικής υγείας, επιλόχειας κατάθλιψης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι Αρχές περιστατικά κρίσης ακόμα και όταν εμπλέκονται δικοί τους άνθρωποι, σύμφωνα με τη nypost.