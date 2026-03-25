Καθώς η μερική παύση πληρωμών της αμερικανικής κυβέρνησης για διάφορες δαπάνες μεταξύ των οποίων και η TSA (ασφάλεια αεροδρομίων), μπαίνει στον δεύτερο μήνα της, η αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines, με έδρα την Ατλάντα, σταματά προσωρινά τις ειδικές υπηρεσίες που παρείχε σε Βουλή και Γερουσία.

Μέχρι τώρα, τα μέλη του Κογκρέσου είχαν προνόμια όπως συνοδεία στο αεροδρόμιο, υπηρεσίες «red coat» (έμπειρα στελέχη της εταιρείας που ξεχωρίζουν επειδή φορούν κόκκινα σακάκια στα αεροδρόμια και βοηθούν επιβάτες σε πιο «δύσκολες» ή επείγουσες καταστάσεις), και άλλες διευκολύνσεις. Όμως πλέον, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, θα εξυπηρετούνται όπως όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες.

«Μετά την ασφάλεια, πρώτη προτεραιότητα της Delta είναι η φροντίδα των ανθρώπων και των πελατών μας, κάτι που γίνεται όλο και πιο δύσκολο στο σημερινό περιβάλλον», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Delta δεν διευκρίνισε για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει η αναστολή αυτών των προνομίων.

Από τις 14 Φεβρουαρίου, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί συγκρούονται για τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο ανήκει και η TSA (ασφάλεια αεροδρομίων).

Οι Δημοκρατικοί ζητούν αλλαγές στη λειτουργία της ICE, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι επιθυμούν προσωρινή χρηματοδότηση χωρίς όρους.

Τη Δευτέρα το πρωί, υπό την παρουσία πρακτόρων της ICE, επιβάτες περίμεναν σε ουρές στο αεροδρόμιο της Ατλάντα, όπου εργαζόμενοι μοίραζαν εμφιαλωμένο νερό.

Έκτοτε, μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές έχουν δημιουργηθεί σε πολλά αεροδρόμια των ΗΠΑ – ανάμεσά τους και το Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, όπου έως και το 40% των υπαλλήλων της TSA απουσιάζει, ενώ όσοι εργάζονται το κάνουν χωρίς να πληρώνονται.

Την περασμένη Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Delta, Ed Bastian, επέκρινε έντονα την κατάσταση μιλώντας στο CNBC.

«Είναι απαράδεκτο ότι οι εργαζόμενοι στην ασφάλεια, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και είναι κρίσιμοι για τη λειτουργία μας, δεν πληρώνονται», δήλωσε. «Είμαστε εξοργισμένοι. Πρέπει άμεσα να πληρωθούν οι άνθρωποι που είναι απαραίτητοι για την ασφάλειά μας».