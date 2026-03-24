Η γενική εκλογική αναμέτρηση στη Δανία εξελίσσεται σε ψήφο υπέρ της «σταθερότητας» και της υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας, με φόντο τις κλιμακούμενες απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. Το δίλημμα που τίθεται στους Δανούς είναι αν θα ανανεώσουν την εντολή στη Μέτε Φρέντερικσεν για τρίτη θητεία ή αν η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής θα αποδειχθεί ισχυρότερη από τον φόβο για γεωπολιτική αστάθεια.

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Δανοί σε μια εκλογή που καθορίζεται από την πρωτοφανή κρίση με τις ΗΠΑ, μετά την αναζωπύρωση των διεκδικήσεων του προέδρου Τραμπ για την αγορά ή τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν, των Σοσιαλδημοκρατών, εμφανίζεται ενισχυμένη στις δημοσκοπήσεις μετά τον Ιανουάριο, όταν η σκληρή στάση της απέναντι στην Ουάσιγκτον ανέτρεψε το προηγούμενο ρεκόρ χαμηλής δημοφιλίας της.

Η Φρέντερικσεν επέλεξε να προκηρύξει πρόωρα εκλογές, πριν την καταληκτική προθεσμία του Οκτωβρίου, ακριβώς για να «κλειδώσει» το δημοσκοπικό της πλεονέκτημα που καταγράφηκε μετά το νέο επεισόδιο με τη Γροιλανδία. Η αναμέτρηση παρουσιάζεται ως δημοψήφισμα για το εάν η Δανία θα συνεχίσει με μια ηγεσία που προβάλλει την εικόνα του «σταθερού χεριού» σε μια περίοδο πολέμου στην Ουκρανία, ενεργειακής κρίσης και ανοιχτής αντιπαράθεσης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Δανία, εκλογές και «πόλεμος» για τη Γροιλανδία

Το εκλογικό αφήγημα της κυβέρνησης περιστρέφεται γύρω από το σύνθημα «έχουμε μια χώρα να προστατέψουμε», όπως αποτυπώνεται και στις προεκλογικές αφίσες των Σοσιαλδημοκρατών στο κέντρο της Κοπεγχάγης. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Κοπεγχάγη έφτασε στο σημείο να εξετάσει σενάρια στρατιωτικής σύγκρουσης με τις ίδιες τις ΗΠΑ στο ενδεχόμενο αμερικανικής απόβασης στη Γροιλανδία, με αποστολή Δανών στρατιωτών, εκρηκτικών και αποθεμάτων αίματος στο νησί.

Παράλληλα, η αναζωπύρωση του «παιχνιδιού ισχύος» γύρω από τη Γροιλανδία έδωσε νέες διεκδικήσεις στους ίδιους τους Γροιλανδούς, οι οποίοι μέσω των κομμάτων τους διεκδικούν περισσότερη αυτονομία, επανεξέταση της αμυντικής συμφωνίας του 1951 και μεγαλύτερα οφέλη από την οικονομική και στρατιωτική εκμετάλλευση της αρκτικής επικράτειας. Οι δύο έδρες της Γροιλανδίας στο δανικό κοινοβούλιο μπορεί να αποδειχθούν καταλυτικές για το αν η Φρέντερικσεν θα μπορέσει να σχηματίσει βιώσιμη πλειοψηφία, εφόσον επικυρωθούν τα οριακά προβάδισμα του λεγόμενου «κόκκινου μπλοκ» στις δημοσκοπήσεις.

Εκλογές στη Δανία: ασφάλεια εναντίον ακρίβειας

Ωστόσο, για ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων, η γεωπολιτική αναμέτρηση με τις ΗΠΑ περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην καθημερινότητα. Η ατζέντα των εκλογών στη Δανία κυριαρχείται εξίσου από το εκρηκτικό κόστος ζωής, την ανισότητα, τις τιμές σε στέγη, τρόφιμα και ενέργεια, καθώς και από εσωτερικές συζητήσεις για την απαγόρευση της πυρηνικής ενέργειας, τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική και ακόμη και για την ευζωία των χοίρων στις φάρμες.

Παρά το πλεονέκτημα της πρωθυπουργού στο επίπεδο της «ασφάλειας», αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η Φρέντερικσεν ίσως κερδίσει την εξουσία αλλά με το χαμηλότερο ποσοστό Σοσιαλδημοκρατών εδώ και πάνω από έναν αιώνα, γεγονός που θα την αναγκάσει να αναζητήσει στήριξη σε μικρότερα κόμματα – ανάμεσά τους και τους Γροιλανδούς βουλευτές. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η επόμενη κυβέρνηση της Δανίας θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε ένα εκλογικό σώμα που απαιτεί κοινωνική ανακούφιση και σε μια Ουάσιγκτον που πιέζει για γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Αρκτική.