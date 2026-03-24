

Οι πιθανότητες μιας… εχθρικής κοντινής συνάντησης με εξωγήινους φαίνεται πως δεν ήταν ποτέ υψηλότερες στις ΗΠΑ.

Η Νέα Υόρκη κατατάχθηκε ως η τρίτη πιο πιθανή πολιτεία στις ΗΠΑ για «απαγωγή» από εξωγήινους, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της ιστοσελίδας Casino.ca, η οποία δημοσιεύθηκε με αφορμή την Εθνική Ημέρα Απαγωγής από Εξωγήινους στις 20 Μαρτίου.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης, που ανέβηκε δύο θέσεις σε σχέση με πέρυσι, καταγράφει συνολικά 8.314 αναφερόμενες θεάσεις UFO από το 1974, δηλαδή περίπου μία ανά 1.003 κατοίκους.

Η Νέα Υόρκη βρίσκεται πίσω από την Ουάσινγκτον, με 7.595 καταγεγραμμένες θεάσεις (μία ανά 977 κατοίκους), και το Ντέλαγουερ που καταλαμβάνει την πρώτη θέση, με μία αναφορά ανά 928 κατοίκους.

Η ιστοσελίδα Casino.ca ανέφερε ότι πρόσφατες θεάσεις στη Νέα Υόρκη περιλάμβαναν ένα «λευκό αντικείμενο σε σχήμα Tic-Tac στον ουρανό» και ένα άλλο που περιγράφηκε ως «ασημένια σφαίρα που πετούσε από πάνω». Παράλληλα, τρία μυστηριώδη φωτεινά σημεία εντοπίστηκαν να αιωρούνται πάνω από την περιοχή Corona στο Κουίνς, το ίδιο σημείο όπου διαδραματίζεται η τελική σκηνή της ταινίας «Men in Black» του 1997, γεγονός που αναζωπύρωσε θεωρίες συνωμοσίας.

Μεταξύ των πιο γνωστών περιστατικών στην ιστορία της πολιτείας συγκαταλέγονται τα «Arthur Kill Lights» του 2001, όταν μεταξύ 5 και 16 φωτεινά πορτοκαλί «οβάλ» εθεάθησαν να πετούν σε σχηματισμό «V» πάνω από το υδάτινο πέρασμα μεταξύ Νιου Τζέρσεϊ και Στάτεν Άιλαντ.

«Ήταν μεγάλα και βρίσκονταν περίπου στα 1.000 πόδια ύψος», δήλωσε ο Ντένις Άντερσον, πρώην μέλος του Center for UFO Studies που είχε ερευνήσει το φαινόμενο.

Ωστόσο, δεν επρόκειτο μόνο για απλές θεάσεις.

Ο Άντερσον αναφέρθηκε επίσης στην πολυσυζητημένη «απαγωγή» στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, κατά την οποία, σύμφωνα με ισχυρισμούς, εξωγήινοι μετέφεραν τη Λίντα Νάπολιτανο από το διαμέρισμά της στο Μανχάταν το 1989.

«Ανεβαίνει μέσα σε μια δέσμη φωτός και υπάρχουν αυτά τα τρία μικρά όντα σε κάτι σαν εμβρυϊκές στάσεις γύρω της, καθώς ανεβαίνουν μαζί μέσα σε αυτό», περιέγραψε ο ίδιος, περιστατικό που παρουσιάστηκε και σε ντοκιμαντέρ του Netflix το 2024.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος τονίζει ότι τέτοιες αναφορές πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.

«Πιθανότατα το 99% όσων θεωρούν ότι βλέπουν UFO στη Νέα Υόρκη είναι απλώς άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν», δήλωσε στον Τύπο. «Απλώς κοιτούν τον ουρανό και δεν αναγνωρίζουν κάτι οικείο, επειδή δεν τον παρατηρούν συχνά. Επιπλέον, υπάρχει έντονη φωτορύπανση».

Σύμφωνα με τον Άντερσον, πολλές από αυτές τις αναφορές οφείλονται στο γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού.

«Δεν είναι συνηθισμένοι να βλέπουν κάτι τέτοιο, οπότε το αναφέρουν. Όσο περισσότερος είναι ο πληθυσμός, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες κάποιος να κοιτάξει ψηλά και να δει κάτι που δεν αναγνωρίζει», ανέφερε. «Σε περιοχές όπως η Μεσοδυτική Αμερική, όπου ο ουρανός είναι πιο σκοτεινός, οι άνθρωποι είναι πιο εξοικειωμένοι με το περιβάλλον τους».

Για τη συγκεκριμένη έρευνα, η Casino.ca ανέλυσε 150.000 αναφορές θεάσεων από το National UFO Reporting Center (μεταξύ 1974 και 2026) και τις συνέκρινε με δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συνολικά, στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 187.870 θεάσεις UFO, κάτι που μεταφράζεται σε πιθανότητα περίπου μία στις 1.770 για ένα πιθανό «διαγαλαξιακό περιστατικό».

Όπως σημειώνει η μελέτη, «ποτέ δεν ξέρεις πότε ένας εξωγήινος με ένα μεγάλο πράσινο διαστημόπλοιο μπορεί να αποφασίσει να κάνει μια απρόσμενη επίσκεψη».

Μεταξύ των πολιτειών με τις περισσότερες αναφορές συγκαταλέγονται το Ντέλαγουερ, η Ουάσινγκτον, η Νέα Υόρκη, το Όρεγκον, η Φλόριντα, το Τέξας, η Μοντάνα, το Βερμόντ, το Νέο Μεξικό και η Τζόρτζια. Αντίθετα, η Λουιζιάνα εμφανίζει τις λιγότερες αναφορές, με 1.325 θεάσεις, δηλαδή μία ανά 3.464 κατοίκους.