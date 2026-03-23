Ένα εντυπωσιακό – αλλά και κάπως ανησυχητικό για κάποιους – πείραμα πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα McDonald’s στη Σαγκάη, όπου ανθρωποειδή ρομπότ ανέλαβαν για λίγες ημέρες να υποδέχονται και να εξυπηρετούν πελάτες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τα ρομπότ, ντυμένα με τις χαρακτηριστικές κόκκινες και κίτρινες στολές της αλυσίδας, να εκτελούν απλές καθημερινές λειτουργίες, όπως να χαιρετούν πελάτες, να μεταφέρουν δίσκους με φαγητό και να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μικρότερα ρομπότ σε σχήμα ζώων κινούνταν στον χώρο, με παιδιά να τα κυνηγούν και να παίζουν μαζί τους, δημιουργώντας μια σχεδόν «θεατρική» εμπειρία για τους επισκέπτες.

Τα ρομπότ προέρχονται από την κινεζική εταιρεία Keenon Robotics και χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο μιας δοκιμαστικής δράσης, με αφορμή τα εγκαίνια νέου καταστήματος κοντά στο Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σαγκάης. Η παρουσία τους διήρκεσε μόλις πέντε ημέρες, από τις 14 έως τις 19 Μαρτίου, λειτουργώντας περισσότερο ως εντυπωσιακό «showcase» παρά ως κανονικό κομμάτι της λειτουργίας του καταστήματος.

A McDonald's in Shanghai has begun deploying humanoid robots (from KEENON Robotics) to serve customers.



> These humanoid robots provide information, greet guests, and help enliven the atmosphere.

> Food delivery robots serve meals to customers and collect used trays.



Η ίδια η εταιρεία έκανε λόγο για «μια εικόνα του μέλλοντος της εξυπηρέτησης», υποστηρίζοντας ότι η αυτοματοποίηση μπορεί να ενσωματωθεί ομαλά στην καθημερινότητα και να κάνει την εμπειρία των πελατών πιο ευχάριστη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της, «είναι μια επίδειξη του πώς η τεχνολογία μπορεί να φέρει περισσότερα χαμόγελα σε κάθε γεύμα».

Ωστόσο, η διοίκηση της McDonald’s ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος των ρομπότ ήταν καθαρά προσωρινός και συμβολικός. Όπως σημείωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, επρόκειτο για «μια προσωρινή υποδοχή» και όχι για πραγματική αντικατάσταση εργαζομένων, τονίζοντας ότι τα ρομπότ δεν συμμετείχαν σε κρίσιμες λειτουργίες ή στην κανονική εξυπηρέτηση.

Παρά την εορταστική ατμόσφαιρα, το εγχείρημα αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ στην αγορά εργασίας. Πολλοί εκφράζουν ανησυχία ότι τέτοιες τεχνολογίες ενδέχεται στο μέλλον να αντικαταστήσουν ανθρώπινες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η εστίαση και το λιανεμπόριο.

Ήδη, σε άλλους κλάδους, η αυτοματοποίηση προχωρά με ταχύ ρυθμό. Μεγάλες εταιρείες, όπως η Amazon, έχουν ενσωματώσει εκατοντάδες χιλιάδες ρομπότ στις αποθήκες τους, με μηχανές που μεταφέρουν προϊόντα, οργανώνουν παραγγελίες και υποστηρίζουν τους εργαζομένους στην καθημερινή λειτουργία.

Το πείραμα στη Σαγκάη μπορεί να ήταν σύντομο, όμως προσφέρει μια χαρακτηριστική εικόνα του πώς η τεχνολογία και η καθημερινή ζωή αρχίζουν να διασταυρώνονται όλο και περισσότερο – και θέτει το ερώτημα για το πόσο κοντά βρισκόμαστε σε έναν κόσμο όπου τέτοιες εικόνες θα αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.