Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σήμερα «μεγάλη ανησυχία» μετά τις πληροφορίες της εφημερίδας Washington Post, σύμφωνα με τις οποίες η Ουγγαρία διαβίβαζε επί χρόνια ευαίσθητα στοιχεία στη Μόσχα.

«Μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη-μέλη καθώς και μεταξύ αυτών και των θεσμών είναι θεμελιώδης για την καλή λειτουργία της ΕΕ, και περιμένουμε από την ουγγρική κυβέρνηση να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος Ανίτα Χίπερ.

Νωρίτερα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν κατήγγειλε «την υποκλοπή των τηλεφωνικών συνομιλιών ενός μέλους της κυβέρνησης» έπειτα από πληροφορίες της Washington Post σύμφωνα με τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στους Ρώσους πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η υποκλοπή των τηλεφωνικών συνομιλιών ενός μέλους της κυβέρνησης συνιστά σοβαρή επίθεση εναντίον της Ουγγαρίας», έγραψε ο Ορμπάν σε μήνυμα στο Facebook, προσθέτοντας ότι ζήτησε από τον υπουργό Δικαιοσύνης να διενεργήσει έρευνα.

Σύμφωνα με την Washington Post του Σαββάτου, η οποία επικαλείται Ευρωπαίους πρώην και νυν αξιωματούχους ασφαλείας, ο Σιγιάρτο τηλεφωνεί τακτικά στη διάρκεια διαλειμμάτων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ στον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ προκειμένου να του δώσει «απευθείας αναφορά για το τι συζητήθηκε».

Το άρθρο της Post δεν αναφέρει ωστόσο πουθενά ότι έχουν υποκλαπεί τηλεφωνικές συνομιλίες του Σιγιάρτο.

Το άρθρο παραθέτει κυρίως έναν ισχυρισμό σύμφωνα με τον οποίο οι ρωσικές υπηρεσίες σχεδίαζαν να επηρεάσουν την προεκλογική εκστρατεία στην Ουγγαρία — η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12 Απριλίου και ο Ορμπάν βρίσκεται σε δύσκολη θέση σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις — επινοώντας απόπειρα δολοφονίας του φιλοτραμπικού και προσκείμενου στη Ρωσία ηγέτη.

Ο Σιγιάρτο χαρακτήρισε στο Facebook τις πληροφορίες αυτές «εξωφρενικές θεωρίες συνωμοσίας».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αντέδρασε εκτιμώντας πως το άρθρο της Washington Post «δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη σε κανέναν. Δεν εκπλησσόμαστε εδώ και καιρό».

Σε ανάρτησή του στο X χθες Κυριακή, ο Πολωνός πρωθυπουργός πρόσθεσε πως είναι «ένας από τους λόγους για τους οποίους παίρνω τον λόγο μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και λέω μόνο τα απολύτως απαραίτητα».

Ο επικεφαλής της ουγγρικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ έκανε λόγο για ενδεχόμενη εσχάτη προδοσία.

«Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο Πέτερ Σιγιάρτο συνεργάζεται με τους Ρώσους και προδίδει τα ουγγρικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Πρόκειται για εσχάτη προδοσία, που επισύρει ποινή ισοβίων», έγραψε στο Facebook.

Σήμερα, ο ουγγρικός συντηρητικός ιστότοπος Mandiner δημοσίευσε ξεχωριστό ρεπορτάζ και ηχητικό στο οποίο ο ερευνητικός δημοσιογράφος Ζάμπολκς Πάνιι μιλάει με μία πηγή και λέει ότι έδωσε δύο τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποίησε ο Σιγιάρτο για τηλεφωνικές κλήσεις σε «κρατικό όργανο μίας χώρας της ΕΕ».

Ο Πάνιι επιβεβαίωσε σήμερα στη σελίδα του στο Facebook ότι η συνομιλία έλαβε πραγματικά χώρα. Είπε πως χρησιμοποίησε τους αριθμούς για να τους συγκρίνει με πληροφορία που έλαβε από υπηρεσία ασφαλείας ευρωπαϊκής χώρας σχετικά με ένα ερευνητικό κομμάτι για πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τον Σιγιάρτο στη Ρωσία.

Ο Πάνιι δήλωσε στο Ρόιτερς πως η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε μεθόδους των μυστικών υπηρεσιών προκειμένου να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με επικοινωνία πηγής όταν ο ίδιος ερευνούσε ένα «δυσάρεστο θέμα» για τις αρχές.

Ο Σιγιάρτο είπε πως η αναφορά του Mandiner είναι «σοκαριστική».

«Με αφήνει άναυδο το ότι με την ενεργό συνεργασία ενός Ούγγρου δημοσιογράφου μία ή περισσότερες ξένες υπηρεσίες πληροφοριών έχουν υποκλέψει τηλεφωνικές συνομιλίες μου», ανέφερε ο Σιγιάρτο σε βίντεο στο Facebook.

Ο Σιγιάρτο επισκέπτεται τακτικά τη Μόσχα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022. Στις 4 Μαρτίου συνάντησε τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να συζητήσουν τον εφοδιασμό σε πετρέλαιο, μεταξύ άλλων θεμάτων. Ο Ορμπάν διατηρεί εγκάρδιες σχέσεις με τον Πούτιν παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και διατηρεί τη μεγάλη εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο. Την περασμένη εβδομάδα ο Ορμπάν, επικαλούμενος διαφωνία με το Κίεβο σχετικά με έναν αγωγό αερίου που υπέστη ζημιές, εμπόδισε την εφαρμογή ενός δανείου της ΕΕ στην Ουκρανία που είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο.