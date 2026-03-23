Σε αναθεώρηση της στρατηγικής της για την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας προχωρά η Άγκυρα, αυξάνοντας τον αριθμό των μαχητικών αεροσκαφών που σχεδιάζει να αποκτήσει τα επόμενα χρόνια. Ο νέος σχεδιασμός, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Milliyet, προβλέπει πλέον τη συγκρότηση δύο πλήρως επιχειρησιακών μοιρών έως το έτος 2030, που θα απαρτίζονται από συνολικά 56 αεροσκάφη 4,5ης γενιάς, τύπου Eurofighter Typhoon.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σαφή μεταβολή σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, ο οποίος προέβλεπε την προμήθεια 44 μαχητικών. Το προηγούμενο πλάνο βασιζόταν σε μια τριμερή διάρθρωση αγορών: 12 αεροσκάφη θα έπαιρναν οι γείτονές μας από το Κατάρ, άλλα 12 από το Ομάν και 20 ολοκαίνουργια μέσω διακρατικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πλέον, η τουρκική πλευρά φέρεται να επιδιώκει την ενίσχυση της συμφωνίας με τη Ντόχα, διπλασιάζοντας ουσιαστικά τον αριθμό των αεροσκαφών που θα αποκτηθούν από το Κατάρ.

Συγκεκριμένα, η νέα κατεύθυνση προβλέπει την προσθήκη 12 επιπλέον Eurofighter έκδοσης Tranche 3, τα οποία θα φέρουν προηγμένα ραντάρ τεχνολογίας AESA και θα είναι πιστοποιημένα για χρήση πυραύλων αέρος-αέρος τύπου Meteor (σ.σ. πρόκειται για τους ίδιους πυραύλους που φέρουν τα δικά μας μαχητικά Rafale). Με αυτή την προσθήκη, ο συνολικός αριθμός των αεροσκαφών που θα ενταχθούν στο οπλοστάσιο της τουρκικής αεροπορίας ανεβαίνει στα 56, δημιουργώντας μια σαφώς ενισχυμένη δομή αεροπορικής ισχύος.

Η βάση του νέου αυτού εξοπλιστικού προγράμματος είχε τεθεί τον Οκτώβριο του 2025, όταν η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία ύψους 10,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια 20 ολοκαίνουργιων Eurofighter Typhoon Tranche 4. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αντιπροσωπεύουν την πλέον σύγχρονη διαμόρφωση του τύπου, ενσωματώνοντας βελτιωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Στη συνέχεια, η Άγκυρα προχώρησε σε συμφωνία με το Ομάν για την απόκτηση 12 ακόμη μαχητικών. Τα αεροσκάφη αυτά πρόκειται να υποστούν εκτενή αναβάθμιση από βρετανικής πλευράς πριν παραδοθούν, με το χρονοδιάγραμμα να τοποθετεί την ένταξή τους σε υπηρεσία το 2028. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναβάθμισης θεωρείται κρίσιμη, καθώς διασφαλίζει την επιχειρησιακή ομοιογένεια του στόλου.

Παράλληλα, η συνεργασία με το Κατάρ φαίνεται να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Ενώ αρχικά γινόταν λόγος για 12 αεροσκάφη, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πακέτο ενδέχεται να περιλαμβάνει τελικά 24 Eurofighter Typhoon Tranche 3A. Αν επιβεβαιωθεί, η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει κομβικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου των δύο πλήρων μοιρών έως το τέλος της δεκαετίας.

Η διεύρυνση του προγράμματος δεν αφορά όμως μόνο τον αριθμό των αεροσκαφών αλλά και την ποιοτική τους αναβάθμιση. Η ενσωμάτωση ραντάρ ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης και πυραύλων μεγάλης εμβέλειας ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες εναέριας υπεροχής και αποτροπής, διαμορφώνοντας ένα πιο προηγμένο επιχειρησιακό περιβάλλον για την τουρκική αεροπορία. Εφόσον ο αναθεωρημένος σχεδιασμός προχωρήσει χωρίς εμπόδια, η Άγκυρα θα διαθέτει έως το 2030 έναν από τους μεγαλύτερους και τεχνολογικά πιο εξελιγμένους στόλους Eurofighter στην περιοχή, με σαφή στόχο τη συγκρότηση δύο πλήρως στελεχωμένων και επιχειρησιακά αυτόνομων μοιρών.

Η δημιουργία δύο μοιρών, δηλαδή σχηματισμών που διαθέτουν πλήρη σύνθεση αεροσκαφών, ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού, υποδομών και υποστηρικτικών συστημάτων, σημαίνει ότι η γειτονική μας χώρα επιδιώκει όχι απλώς να ανανεώσει μέρος του στόλου της αλλά να αποκτήσει μια διακριτή, σύγχρονη δύναμη κρούσης με υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής αυτονομίας. Σε πρακτικό επίπεδο, 56 αεροσκάφη αυτού του τύπου επιτρέπουν τη διατήρηση συνεχούς παρουσίας σε πολλαπλά μέτωπα, την εκτέλεση αποστολών εναέριας υπεροχής, αναχαίτισης και πλήγματος ακριβείας, καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρήσεις ή ασκήσεις υψηλής έντασης.

Το ίδιο το Eurofighter αποτελεί προϊόν ευρωπαϊκής σύμπραξης και θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα μαχητικά τέταρτης και πλέον γενιάς. Αναπτύχθηκε από κοινοπραξία εταιρειών της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, με στόχο τη δημιουργία ενός αεροσκάφους που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου. Ο σχεδιασμός του δίνει έμφαση στην ευελιξία, στις υψηλές επιδόσεις σε μεγάλες ταχύτητες και στην ικανότητα εμπλοκής στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

Στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του, όπως οι διαμορφώσεις Tranche 3 και Tranche 4, το Eurofighter ενσωματώνει προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, ψηφιακή αρχιτεκτονική ανοιχτού τύπου και ραντάρ τεχνολογίας AESA, τα οποία επιτρέπουν ταυτόχρονη παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων. Σε στρατηγικό επίπεδο, η απόκτηση 56 Eurofighter διαφοροποιεί τη δομή του τουρκικού στόλου, ο οποίος μέχρι σήμερα βασίζεται κυρίως σε αμερικανικής προέλευσης μαχητικά. Η ενίσχυση με ευρωπαϊκό τύπο αεροσκάφους προσθέτει επιχειρησιακή ποικιλία και ενδεχομένως μειώνει την εξάρτηση από έναν και μόνο προμηθευτή. Τέλος, εντάσσει την Τουρκία πιο ενεργά στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και διαλειτουργικότητας με άλλες αεροπορίες που χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο.