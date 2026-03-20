Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, Μαρκ Κιούμπαν, εκτιμά ότι το μέλλον της τεχνολογίας περιλαμβάνει τη συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότ, αλλά όχι με τη μορφή που πολλοί φαντάζονται σήμερα. Μιλώντας την Πέμπτη στη ζωντανά μεταδιδόμενη τεχνολογική εκπομπή TBPN, εξέφρασε την άποψη ότι η σημερινή τάση προς την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ δεν θα έχει μακροχρόνια επιτυχία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όλοι προωθούν τα ανθρωποειδή ρομπότ. Πιστεύω ότι μπορεί να έχουν διάρκεια ζωής πέντε χρόνια και μετά θα αποτύχουν παταγωδώς. Ίσως δέκα». Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική μεγάλων εταιρειών και προσωπικοτήτων της τεχνολογίας, όπως ο Έλον Μασκ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι το ρομπότ Optimus της Tesla θα μπορούσε να αποτελέσει το μέλλον της εταιρείας. Παράλληλα, σύμφωνα με το Business Insider, η OpenAI είχε δημιουργήσει αθόρυβα ένα εργαστήριο ανθρωποειδούς ρομποτικής μέσα στο προηγούμενο έτος.

Ο Μαρκ Κιούμπαν, ωστόσο, υποστηρίζει ότι μια πιο αποδοτική προσέγγιση θα ήταν ο συνδυασμένος σχεδιασμός ρομπότ και χώρων, αντί της προσπάθειας δημιουργίας ρομπότ που μιμούνται τον άνθρωπο και προσαρμόζονται στο υπάρχον περιβάλλον. Όπως εξήγησε, υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι «ένα σπίτι είναι ένα σπίτι και χρειάζεσαι ένα ανθρωποειδές», όμως ο ίδιος πιστεύει ότι τα σπίτια θα επανασχεδιαστούν πλήρως.

Έδωσε, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα, αναφέροντας ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να υπάρχουν ρομπότ με μορφή αράχνης ή μυρμηγκιού, τα οποία θα είναι ικανά να σηκώνουν και να μεταφέρουν αντικείμενα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός των κατοικιών θα αλλάξει, με χώρους όπως το ντουλάπι, το ψυγείο και το πλυντήριο να είναι κρυμμένοι, ώστε τα ρομπότ να αλληλεπιδρούν κυρίως με αυτούς, ενώ οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν τους κύριους χώρους διαβίωσης.

«Τα ρομπότ δεν θα είναι πλήρως ανθρωποειδή. Θα έχουν όποιο σχήμα είναι βέλτιστο. Σχεδιάζεις το σπίτι για να ταιριάζει στο ρομπότ και το ρομπότ για να ταιριάζει στο σπίτι», τόνισε ο Μαρκ Κιούμπαν, παρουσιάζοντας τη δική του οπτική για το μέλλον της ρομποτικής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη χρήση ρομπότ από την Amazon στις αποθήκες της, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για ανθρωποειδή μηχανήματα που μεταφέρουν κουτιά. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι διαθέτει περισσότερα από ένα εκατομμύριο ρομπότ, τα οποία ταξινομούν, ανυψώνουν και μεταφέρουν πακέτα, χωρίς κανένα από αυτά να έχει ανθρώπινη μορφή.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες εταιρείες όπως η Tesla και η OpenAI, αλλά και μικρότερες νεοφυείς επιχειρήσεις, συνεχίζουν να επενδύουν στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ. Στέλεχος της Agility Robotics, η οποία έχει ήδη αναπτύξει ανθρωποειδή ρομπότ που χρησιμοποιούνται από την Amazon και την Toyota, δήλωσε στο Business Insider ότι τα ρομπότ αυτά θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις στη βιομηχανία που οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να αναλάβουν.

Όπως ανέφερε, «η επαναφορά της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτευχθεί μόνο μέσω ενός συνδυασμού ανθρώπινης εργασίας και τεχνολογίας αυτοματοποίησης, όπως οι άνθρωποι και η ρομποτική».

Ο Μαρκ Κιούμπαν δεν απάντησε σε αίτημα του Business Insider για περαιτέρω σχόλιο.