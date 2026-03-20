Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή τον θάνατο του στρατηγού, Ισμαήλ Αχμαντί, επικεφαλής πληροφοριών των δυνάμεων Μπασίτζ και αναπληρωτή του διοικητή Γκολαμρέζα Σολεϊμάνι, σε ένα ακόμα σοβαρό πλήγμα για την ηγεσία ασφαλείας του Ιράν. Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων και αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, σε ανακοίνωση ο Αχμαντί χαρακτηρίζεται «ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της οργάνωσης Μπασίτζ», υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτιζε εντός της παραστρατιωτικής δύναμης. Ο Ισμαήλ Αχμαντί θεωρούνταν ιδιαίτερα επιδραστική προσωπικότητα στη στρατιωτική και επιχειρησιακή δομή των Μπασίτζ, ενώ υπηρετούσε ως αναπληρωτής διοικητής σε έναν από τους βασικούς κλάδους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες ή την τοποθεσία του θανάτου του, με τις πληροφορίες να παραμένουν περιορισμένες.

Η αναφορά για τον θάνατο του Αχμαντί έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για τον θάνατο του εκπροσώπου τους, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, σε αυτό που περιγράφηκε ως κοινό πλήγμα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα Sepah News, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι ο Ναϊνί «μαρτύρησε σε μια εγκληματική, δειλή τρομοκρατική επίθεση από την αμερικανο-σιωνιστική πλευρά τα ξημερώματα», καταδικάζοντας την επιχείρηση και δηλώνοντας ότι η αντίσταση θα συνεχιστεί.

Ο θάνατός του σημειώνεται εν μέσω μιας κλιμακούμενης σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, η οποία εισέρχεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα. Ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, χαρακτηρίζεται από σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και ταχεία περιφερειακή κλιμάκωση.