Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν, χωρίς να υπάρχουν έως τώρα αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Η αντιαεροπορική άμυνα αντέδρασε σε τουλάχιστον δύο κύματα «πυραύλων που εξαπολύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι σειρήνες ήχησαν αρχικά σε μεγάλο τμήμα του βόρειου τμήματος του Ισραήλ, όπως στο λιμάνι της Χάιφα, σύμφωνα με την Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του στρατού, που έδωσε εντολή στους κατοίκους να μεταβούν σε καταφύγια.

Συναγερμός ενεργοποιήθηκε στη συνέχεια σε όλο το νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Μπερσεβά, και σε κάποιες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν και ότι οι περισσότεροι εξ αυτών αναχαιτίστηκαν.

Οι πυραυλικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 10 ανθρώπων στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.