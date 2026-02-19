Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Παραγουάης (ANDE) ενημέρωσε την Τετάρτη για σοβαρή διακοπή ρεύματος που έχει επηρεάσει εκτεταμένες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και την πρωτεύουσα Ασουνσιόν, μετά την αχρήστευση ορισμένων κρίσιμων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τεχνικοί εξετάζουν ερευνούν τις πιθανές αιτίες και εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αναφέρει η ANDE σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η διακοπή έχει επηρεάσει επίσης το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.