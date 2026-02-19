Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποίησε χθες Τετάρτη ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα είχε σοβαρές επιπτώσεις. Στην ίδια συνέντευξη, κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση και τόνισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για εξεύρεση λύσης, ώστε η Ισλαμική Δημοκρατία να διατηρήσει το ειρηνικό της πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μεταδόθηκε την επομένη των έμμεσων διαπραγματεύσεων κοντά στη Γενεύη ανάμεσα σε αμερικανούς και ιρανούς απεσταλμένους με μεσολάβηση του Ομάν με σκοπό να αποτραπεί νέα σύγκρουση.

«Έγιναν ήδη στο παρελθόν (σ.σ. αμερικανικά) πλήγματα στο Ιράν (σ.σ. τον Ιούνιο), σε πυρηνικές εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ (του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας). Όσο μπορούμε να κρίνουμε, υπήρχαν αληθινοί κίνδυνοι πυρηνικού συμβάντος», τόνισε ο κ. Λαβρόφ στη συνέντευξη, απομαγνητοφώνηση της οποίας μεταφρασμένη στα αγγλικά αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου του.

«Παρακολουθώ προσεκτικά τις αντιδράσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα από τις αραβικές χώρες και τις μοναρχίες του Κόλπου. Κανένας δεν θέλει περαιτέρω κλιμάκωση. Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», πρόσθεσε.

Αν υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, σημείωσε, θα μπορούσαν να αναιρέσουν τα θετικά βήματα των τελευταίων ετών, όπως η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με χώρες της περιοχής, πιο αξιοσημείωτα με τη Σαουδική Αραβία.

Πάντα κατά τον κ. Λαβρόφ, αραβικές χώρες στέλνουν μηνύματα στην Ουάσιγκτον «καλώντας ξεκάθαρα να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση και να αναζητηθεί συμφωνία η οποία δεν θα παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», αντίθετα θα «εγγυάται ότι το Ιράν διατηρεί αποκλειστικά ειρηνικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου».

Η Μόσχα, είπε ακόμη ο ρώσος ΥΠΕΞ, παραμένει σε συχνή επαφή με την ηγεσία στην Τεχεράνη και «δεν έχουμε κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε ότι το Ιράν θέλει ειλικρινά να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα στη βάση της τήρησης της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT)».