Ένα νέο θέμα, ένα νέο σκάνδαλο το οποίο αποκαλύφθηκε μετά από ελέγχους, αυτό με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ έχει αυξήσει ακόμα περισσότερο την ένταση στην πολιτική αρένα με την κυβέρνηση να εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ για την εμπλοκή στελέχους του και την αξιωματική αντιπολίτευση να απαντά ότι άλλοι κυβερνούν αλλά και πως όλα αυτά είναι προπέτασμα καπνού για να καλυφθούν άλλα ζητήματα που «έρχονται» όσον αφορά στο άλλο θέμα αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρότι, η θέση του Μεγάρου Μαξίμου είναι να μην καλύπτει τα πάντα η τοξικότητα αλλά και η σκανδαλολογία, ειδικά το παραγόμενο κυβερνητικό έργο, ωστόσο, όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπόλογος για να δώσει εξηγήσεις είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό, γιατί όπως σημειώνουν στην υπόθεση με τα επιδόματα «μαϊμού» του ΟΠΕΚΑ, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται και η Αναστασία Χατζηδάκη, στενή συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το βασικό ερώτημα που τέθηκε είναι αν ο κ. Ανδρουλάκης γνώριζε για τα όσα ερευνάται η πρώην Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος από το 2022 έως το 2025 και μέχρι χτες μέλος της Κ.Ο.Ε.Σ. (Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου).

Τέθηκε μάλιστα και δημόσια από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη στη Βουλή.

«Επειδή γνωρίζω καλά από τα οργανογράμματα των κομμάτων, ο Γραμματέας Οργανωτικού θεωρείται “δεξί χέρι” του Προέδρου. Δεν πρόκειται για μια περιφερειακή θέση. Είναι ο άνθρωπος που έχει εικόνα της κομματικής λειτουργίας, που βρίσκεται στον στενό πυρήνα. Και αναρωτιέμαι, λοιπόν: Δεν γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα;» δήλωσε.

Η Αναστασία Χατζηδάκη

«Όλοι αυτοί που κουνούσαν μέχρι χθες το δάχτυλο στην κυβέρνηση και αυτοαποκαλούνταν ως αρχάγγελοι της κάθαρσης»

Όπως λένε από το κυβερνών κόμμα, όλοι αυτοί που κουνούσαν μέχρι χθες το δάχτυλο στην κυβέρνηση και αυτοαποκαλούνταν ως αρχάγγελοι της κάθαρσης δεν έχουν κάνει μια φορά την αυτοκριτική τους σε αντίθεση με τη ΝΔ που παραδέχεται τα λάθη της και πολλές φορές με κομματικό κόστος.

Επίσης απαντούν στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν στέκει να λένε ότι την ευθύνη για τους ελέγχους και την λογοδοσία την έχει το Μαξίμου και να μιλούν για «κυβέρνηση των σκανδάλων» όταν: στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο μόνος που έχει προφυλακισθεί είναι ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη, στην υπόθεση της ΓΣΕΕ πρωταγωνιστεί μέχρι χθες εξέχον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παναγόπουλος και τώρα η πρώην γραμματέας οργανωτικού και εκ των στενών συνεργατών του προέδρου του, η κα Αναστασία Χατζηδάκη.

«Κυρίως στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης», λένε με νόημα.

Σήμερα αναμένεται να αναφερθεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ θα έχει προηγηθεί συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Πάντως, όπως τόνισαν συνεργάτες του πρωθυπουργού στο Νewsbeast η μόνη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά που έκανε τόσους ελέγχους μη υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και επίσης, η προτροπή των πολιτών «φέρτε πίσω τα κλεμμένα» αποτελεί οδηγό όπως και η ψηφιοποίηση των πάντων έτσι ώστε να μην μπορούν πολίτες – ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης – να μπαινοβγαίνουν σε οργανισμούς στους οποίους δεν υπηρετούν και να συμπεριφέρονται σα να είναι βιλαέτι τους.