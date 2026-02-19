Τρεις στρατιωτικοί από τη Σενεγάλη, οι οποίοι είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι έπειτα από την ανατροπή ακταιωρού στις 12 Φεβρουαρίου, βρέθηκαν την Τετάρτη νεκροί, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας της δυτικής Αφρικής.

Κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, εντοπίστηκαν «τρία πτώματα που αντιστοιχούν στους τρεις αγνοούμενους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και καταλήγει: «οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα και εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους».

Η ακταιωρός ανετράπη εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής στις εκβολές του ποταμού Σενεγάλη. Δέκα επιβαίνοντες στο σκάφος διασώθηκαν, ενώ εδώ και έξι ημέρες οι αρχές αναζητούσαν τους τρεις αγνοουμένους.

Ο συγκεκριμένος ποταμός οριοθετεί τα σύνορα της Σενεγάλης με τη Μαυριτανία και εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό κοντά στην πόλη Σεν Λουί.