«Γης μαδιάμ» τα έκανε τουρίστας σε αεροδρόμιο και τελικά συνελήφθη, όχι όμως για τις ζημιές που προκάλεσε, αλλά επειδή κουβαλούσε βιάγκρα. Μάλιστα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν το διάσημο μπλε χάπι.

Πιο αναλυτικά, ένας 35χρονος από τη Βρετανία βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ. Για άγνωστο λόγο βγήκε εκτός εαυτού και κατέστρεψε τουλάχιστον 10 γκισέ check in, γειτονικά γκισέ και κάγκελα στον Τερματικό Σταθμό 1 του αεροδρομίου.

Οι υπάλληλοι αντί να τον εμποδίσουν, ζητούσαν με ευγενικό τρόπο να σταματήσει και τελικά τον συνέλαβε η ασφάλεια, όχι επειδή έσπασε ό,τι έβρισκε μπροστά του, αλλά για τα χάπια που κουβαλούσε, έγραψε η Daily Mail.

«Το προσωπικό της αρχής αεροδρομίου και το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου έσπευσαν στο σημείο και προειδοποίησαν τον άνδρα να σταματήσει να προκαλεί περαιτέρω ζημιές. Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα και ξεκίνησε έρευνα», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν στην κατοχή του τέσσερα βιάγκρα και για αυτό τον λόγο αντιμετωπίζει κατηγορίες, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στις ζημιές που προκάλεσε.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, ο τουρίστας μπορεί να γλίτωσε τις συνέπειες της «έκρηξής» του, ωστόσο τα μπλε χάπια τον έχουν βάλει σε μπελάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ τα βιάγκρα είναι παράνομα χωρίς ιατρική συνταγή, κάτι που φέρεται να μην είχε ο Βρετανός.

Έτσι, είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και δύο έτη, αλλά και επιβολή χρηματικού προστίμου περίπου 10.000 ευρώ.

Δείτε βίντεο με τις ζημιές που προκάλεσε: