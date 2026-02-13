Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαμπάζ Σαρίφ, συνεχάρη σήμερα τον επικεφαλής του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές (BNP), τον Ταρίκ Ραχμάν για τη νίκη της παράταξης στις βουλευτικές εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν στη χώρα, άλλοτε επαρχία της δικής του–γνωστή ως Ανατολικό Πακιστάν–ως την ανεξαρτησία της, το 1971.

«Συγχαίρω επίσης τον λαό του Μπανγκλαντές για την επιτυχή διεξαγωγή» της εκλογικής διαδικασίας, πρόσθεσε ο κ. Σαρίφ μέσω X, διαβεβαιώνοντας ότι αδημονεί να συνεργαστεί στενά με το επόμενο κυβερνητικό σχήμα στη Ντάκα.