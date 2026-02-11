Ο Λευκός Οίκος βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων, μετά τη διαγραφή ανάρτησης του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στα social media, στην οποία γινόταν ρητή αναφορά στη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Η ανάρτηση αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Βανς στο X, κατά τη διάρκεια διήμερης επίσκεψής του στην Αρμενία, όπου ο ίδιος και η σύζυγός του, Ούσα Βανς, επισκέφθηκαν το μνημείο για τα έως και 1,5 εκατομμύριο Αρμένιους που σκοτώθηκαν από οθωμανικά στρατεύματα πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Στο μήνυμα, που πλέον έχει διαγραφεί, ο αντιπρόεδρος ανέφερε ότι επισκέπτεται το μνημείο για να τιμήσει «τα θύματα της Γενοκτονίας των Αρμενίων», σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί επισήμως τον όρο «γενοκτονία» για τις σφαγές αυτές.

Λίγο αργότερα, συνεργάτης του Βανς δήλωσε στους ανταποκριτές ότι το μήνυμα αναρτήθηκε «εκ παραδρομής» από προσωπικό που δεν ταξίδευε μαζί του, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σημασία της κίνησης.

Βανς, Γενοκτονία των Αρμενίων και πιέσεις Άγκυρας.

Η αναδίπλωση προκάλεσε οργή στην αρμενική διασπορά και στην αντιπολίτευση στις ΗΠΑ, που κατήγγειλαν την κυβέρνηση ότι υποκύπτει στις πιέσεις της Τουρκίας και επιστρέφει σε μια πολιτική σιωπής γύρω από τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Ο Άλεξ Γκαλίτσκι, διευθυντής πολιτικής της Armenian National Committee of America, χαρακτήρισε τον Βανς «δειλό» για τη διαγραφή της ανάρτησης, κάνοντας λόγο για «προσβολή στη μνήμη» των θυμάτων και «πλήγμα» σε μια κοινότητα που παλεύει επί δεκαετίες για διεθνή αναγνώριση.

Ο διευθυντής της ίδιας οργάνωσης, Άραμ Χαμπαριάν, υπαινίχθηκε ευθέως τουρκική παρέμβαση, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα συνεχίζει να «εκβιάζει» διεθνείς ηγέτες ώστε να τηρείται μια «γκάγκ ρουλ» σιωπής για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, και κατηγόρησε τον Βανς για αδυναμία να αντισταθεί σε ξένες πιέσεις, παρά τη ρητορική του περί υπεράσπισης διωκόμενων χριστιανών.

Η στάση της κυβέρνησης Τραμπ και η κληρονομιά Μπάιντεν.

Κατά τη συνέντευξή του σε δημοσιογράφους, ο Βανς απέφυγε να επαναλάβει τη λέξη «γενοκτονία», κάνοντας λόγο για «ένα πολύ τρομερό γεγονός που συνέβη πριν από λίγο παραπάνω από 100 χρόνια», ενώ υπογράμμισε ότι η επίσκεψη στο μνημείο έγινε κατόπιν αιτήματος της αρμενικής κυβέρνησης, ως «ένδειξη σεβασμού» προς τα θύματα και τις αρχές της χώρας.

Για χρόνια, η Ουάσινγκτον απέφευγε τον όρο «γενοκτονία», φοβούμενη την αντίδραση της Τουρκίας, βασικού συμμάχου στο ΝΑΤΟ, η οποία αρνείται τόσο την κλίμακα των σφαγών όσο και τον συστηματικό τους χαρακτήρα.

Η πολιτική αυτή ανετράπη το 2021 από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, που αναγνώρισε επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων, με δήλωση που αναφερόταν σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που «εκτοπίστηκαν, σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκαν στον θάνατο σε μια εκστρατεία εξόντωσης», προκαλώντας έντονη αντίδραση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η σημερινή κυβέρνηση Τραμπ έχει ουσιαστικά επιστρέψει στην προηγούμενη γραμμή, με τον πρόεδρο να αποφεύγει τον όρο «γενοκτονία» ακόμη και στο περσινό μήνυμά του για την ημέρα μνήμης του Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, η διαγραφή της ανάρτησης Βανς άνοιξε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ ΜακΓκόβερν χαρακτήρισε την κίνηση «αηδιαστική και αξιοθρήνητη», υπενθυμίζοντας ότι η Γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί «ιστορικό γεγονός» και ότι ο ίδιος συνέβαλε στη διακομματική προσπάθεια αναγνώρισης, την οποία ολοκλήρωσε ο Μπάιντεν το 2021, όπως γράφει ο Guardian.

Όπως τόνισε, με τη διαγραφή της ανάρτησης ο αντιπρόεδρος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δείχνουν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τις «αυταρχικές φιλίες» τους παρά για την ιστορική αλήθεια.