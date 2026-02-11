Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε μια διπλωματική συνομιλία με την πρόεδρο της Ελβετίας σε αφορμή για ένα από τα πιο σκληρά τιμωρητικά δασμολογικά μέτρα παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας πόσο προσωπικές μπορεί να γίνουν οι εμπορικές αποφάσεις του Λευκού Οίκου.

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι δασμοί στις ελβετικές εξαγωγές εκτοξεύθηκαν μετά από ένα τηλεφώνημα με την τότε πρόεδρο της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ-Σούτερ, το οποίο – όπως είπε – «του έκατσε στραβά». Αρχικά είχε αποφασίσει δασμό 30%, όμως οι αλλεπάλληλες κλήσεις από την ελβετική πλευρά, με κεντρικό επιχείρημα ότι «είμαστε μικρή χώρα», τον οδήγησαν τελικά να ανεβάσει τον συντελεστή στο 39%, πολύ πάνω από τα επίπεδα για την Ε.Ε. και τη Βρετανία.

Η Ελβετία προσπάθησε να πείσει την Ουάσινγκτον ότι η εικόνα του εμπορικού ελλείμματος είναι παραπλανητική, καθώς τα δύο τρίτα των εξαγωγών της προς τις ΗΠΑ είναι χρυσός σε ράβδους και νομίσματα, τον οποίο η κεντρική τράπεζα δεν θεωρεί ότι πρέπει να υπολογίζεται στο εμπορικό ισοζύγιο. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ επέμεινε πως, σε σχέση με το μέγεθός της, η Ελβετία ωφελείται υπερβολικά από την αμερικανική αγορά, διαμορφώνοντας ένα αφήγημα όπου η «μικρή χώρα» εμφανίζεται να εκμεταλλεύεται τον «μεγάλο» προστάτη της.

Τραμπ – Ελβετία: «Είμαστε μικρή χώρα» που εξόργισε τον Λευκό Οίκο

Στην περιγραφή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Κέλερ-Σούτερ «πολύ επιθετική», επαναλαμβάνοντας τη φράση που, όπως είπε, του έλεγε συνεχώς: «Όχι, όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε, είμαστε μικρή χώρα». «Κάποια στιγμή απλώς μου δημιούργησε κακή εντύπωση», πρόσθεσε, περιγράφοντας πώς έκλεισε το τηλέφωνο και αποφάσισε να τιμωρήσει την Ελβετία με ακόμη υψηλότερο δασμό. Η κίνηση αυτή επιβεβαίωσε τους φόβους Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι τα εμπορικά μέτρα του Τραμπ δεν καθορίζονται μόνο από οικονομικά κριτήρια, αλλά και από προσωπικές αντιπαθείς και στιγμιαίες εντυπώσεις.

Η αντίδραση από τη Βέρνη και τα εμβληματικά brands της ελβετικής οικονομίας, όπως η Rolex, υπήρξε έντονη και συντονισμένη, με αποτέλεσμα η Ουάσινγκτον να αναγκαστεί λίγους μήνες αργότερα να επαναδιαπραγματευθεί και να μειώσει τον δασμό στο 15%. Μέχρι τότε όμως, το μήνυμα είχε σταλεί: ακόμη και μια θεωρούμενη «ουδέτερη» και «μικρή» χώρα, όπως η Ελβετία, μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο, αν ο Τραμπ θεωρήσει ότι «πατάει» υπερβολικά πάνω στην αμερικανική ισχύ.

Τραμπ – Ελβετία: Από το «είμαστε μικρή χώρα» στο «χωρίς εμάς δεν είστε τίποτα»

Στην ίδια ομιλία στο Νταβός, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κρίσιμη στιγμή στο τηλεφώνημα με την Ελβετίδα πρόεδρο ήταν όταν συνειδητοποίησε, όπως είπε, ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν όλο τον κόσμο ζωντανό». «Χωρίς εμάς, δεν είναι πια Ελβετία», δήλωσε, προκαλώντας ακούσιους αναστεναγμούς στο ακροατήριο, ενώ αργότερα επανήλθε λέγοντας ότι «είναι καλοί μόνο χάρη σε εμάς», όπως γράφουν οι New York Times.

Οι φράσεις αυτές δεν είχαν μόνο επικοινωνιακή στόχευση προς τους ψηφοφόρους του στο εσωτερικό, αλλά και ξεκάθαρο μήνυμα προς μικρά, πλούσια κράτη που στηρίζονται σε ανοιχτές αγορές και σταθερό διεθνές σύστημα. Το επεισόδιο με την Ελβετία ανέδειξε πώς η γραμμή ανάμεσα στην προσωπική ενόχληση ενός προέδρου και σε βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά λεπτή, ειδικά όταν η λέξη «μικρή χώρα» γίνεται αφορμή για έναν δασμολογικό σεισμό.