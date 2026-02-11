Ένας άνδρας από την πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο οποίος περιγράφεται από τις ομοσπονδιακές αρχές ως παθολογικά ζηλόφθονος, καταδικάστηκε την Τρίτη σε ποινή φυλάκισης επτά και ενός τετάρτου ετών, καθώς αποκαλύφθηκε ότι επιχείρησε να προσλάβει εκτελεστή, προκειμένου να δολοφονήσει τον πρώην σύντροφο της φίλης του και στη συνέχεια να εξαφανίσει το πτώμα ταΐζοντάς το σε γουρούνια. Το αντάλλαγμα που πρόσφερε για το έγκλημα ήταν 1.000 δολάρια και ένα μπουκάλι μπέρμπον συγκεκριμένης μάρκας.

Ωστόσο, για τον 58χρονο Ζιλ Σάδερλαντ, το σχέδιο κατέρρευσε από την αρχή, καθώς ο υποτιθέμενος πληρωμένος δολοφόνος ήταν στην πραγματικότητα μυστικός πράκτορας του FBI. «Ο Ζιλ Σάδερλαντ πίστευε ότι μπορούσε να παραγγείλει τη δολοφονία του ερωτικού του αντιπάλου απευθείας από το κινητό του τηλέφωνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τζον Σαρκόουν, πρώτος βοηθός εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Όπως πρόσθεσε, χάρη στη δουλειά του FBI στο Όλμπανι και των συνεργατών του εισαγγελικού γραφείου, ο Σάδερλαντ «θα πραγματοποιεί πλέον τις κλήσεις του από ομοσπονδιακή φυλακή για το προβλέψιμο μέλλον».

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Σάδερλαντ κατέστρωσε το σχέδιο τον Νοέμβριο του 2024, όταν χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να έρθει σε επαφή με αυτόν που πίστευε ότι ήταν επαγγελματίας εκτελεστής. Στόχος του ήταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση και μαζί του είχε αποκτήσει παιδί. Ο κατηγορούμενος πρόσφερε ως αμοιβή 1.000 δολάρια και ένα μπουκάλι μπέρμπον συγκεκριμένης μάρκας, με την προϋπόθεση ότι, μετά τη δολοφονία, το πτώμα θα μεταφερόταν σε χοιροτροφείο στην Πενσιλβάνια για να εξαφανιστεί.

Η υπόθεση πήρε ακόμα πιο σκοτεινή τροπή τον Ιανουάριο του 2025, όταν, σύμφωνα με τις Αρχές, ο Σάδερλαντ άφησε ένα απειλητικό μήνυμα στη μητέρα του υποψήφιου θύματος, πετώντας το κουφάρι μιας καναδικής χήνας στο κατώφλι του σπιτιού της. Με τη σύλληψή του, στις 27 Ιανουαρίου 2025, ο κατηγορούμενος συνειδητοποίησε ότι ο «χοιροτρόφος» με τον οποίο συνεργαζόταν ήταν στην πραγματικότητα ομοσπονδιακός πράκτορας, ο οποίος παρακολουθούσε το σχέδιο από την πρώτη στιγμή.

Ο Ζιλ Σάδερλαντ δήλωσε ένοχος τον Μάιο για τη χρήση μέσου διαπολιτειακού εμπορίου στο πλαίσιο συνωμοσίας για δολοφονία κατ’ ανάθεση, σύμφωνα με τη nypost. Την Τρίτη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επτά και ενός τετάρτου ετών, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 15.000 δολαρίων.

«Οι λεπτομέρειες των ψυχρών σχεδίων του Σάδερλαντ είναι βαθιά ανησυχητικές και αποδεικνύουν ότι είχε κάθε πρόθεση να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Κρεγκ Τρεμαρόλι, επικεφαλής ειδικός πράκτορας του FBI στο Όλμπανι. Όπως σημείωσε, «αντί γι’ αυτό, το βίαιο και περίπλοκο σχέδιό του τον οδήγησε σε ομοσπονδιακή φυλακή», προσθέτοντας ότι η υπόθεση αυτή καταδεικνύει πως το FBI θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα με τους συνεργαζόμενους φορείς επιβολής του νόμου για τον άμεσο εντοπισμό και την αποτροπή τέτοιων σοβαρών πράξεων βίας στις τοπικές κοινωνίες.