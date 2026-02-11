Πρόστιμο 11 εκατομμυρίων ρουβλίων επιβλήθηκε στο Telegram από ρωσικό δικαστήριο, λόγω της μη διαγραφής υλικού που κρίθηκε ως «εξτρεμιστικό» από τις αρχές της χώρας. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti, σημειώνοντας την άρνηση της εφαρμογής να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις.

Χθες η κρατική υπηρεσία παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών (Roskomnadzor) ανακοίνωσε την επιβολή «σταδιακών περιορισμών» στην πλατφόρμα Telegram με τη δικαιολογία της «παραβίασης» της ρωσικής νομοθεσίας, καθώς οι ρωσικές αρχές κατηγορούν την εφαρμογή ότι δεν λαμβάνει αρκετά μέτρα ώστε να εμποδίσει τη χρησιμοποίησή της «για τρομοκρατικούς σκοπούς».

Το Telegram, που δημιουργήθηκε από τον Πάβελ Ντούροφ, διπλής ρωσικής και γαλλικής υπηκοότητας, είναι μία από τις δημοφιλέστερες στη Ρωσία πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων, μαζί με το Whatsapp, η λειτουργία του οποίου είναι σχεδόν καθολικά μπλοκαρισμένη στη Ρωσία από τον Ιανουάριο με την ίδια δικαιολογία.

«Ο ρωσικός νόμος συνεχίζει να μην εφαρμόζεται (…), κανένα πραγματικό μέτρο δεν εφαρμόζεται για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και τη χρησιμοποίηση της πλατφόρμας για εγκληματικούς και τρομοκρατικούς σκοπούς», ανακοίνωσε η Roskomnadzor, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Για τον λόγο αυτόν (…) η Roskomnadzor θα συνεχίσει να επιβάλλει σταδιακούς περιορισμούς (κατά του Telegram) ώστε να επιτύχει τη συμμόρφωση με τη ρωσική νομοθεσία και να εξασφαλίσει την προστασία των πολιτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Ρωσία απαγόρευσε στους χρήστες να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του Telegram, όπως και μέσω του Whatsapp, ιδιοκτησίας της Meta, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης καταστολής που έχει ποτέ εφαρμοστεί κατά των κοινωνικών δικτύων που ανήκουν σε ξένους.

Η αισχροκέρδεια μέσω των πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων είναι πολύ συχνή στη Ρωσία.

Οι ρωσικές αρχές κατηγορούν επίσης τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι στρατολογούν μέσω των εφαρμογών Ρώσους για να τους χρησιμοποιήσουν σε ενέργειες σαμποτάζ στη Ρωσία έναντι αμοιβής.

Η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει τα τελευταία χρόνια τα μέτρα περιστολής της ελευθερίας της έκφρασης στο Ιντερνετ, που σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ είναι ένας από τους τελευταίους χώρους όπου επικριτικές φωνές μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα.

Στα τέλη του Ιουλίου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επικύρωσε νόμο που τιμωρεί τις αναζητήσεις περιεχομένου που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατικό» στο Ιντερνετ και απαγορεύει την προώθηση των VPN, συστημάτων που χρησιμοποιούνται ευρέως στη Ρωσία για την παράκαμψη της λογοκρισίας.

Από το 2024, η πλατφόρμα YouTube δεν είναι προσβάσιμη στη Ρωσία παρά μόνο μέσω VPN. Και από το 2022, το Facebook και το Instagram της Meta, η οποία έχει χαρακτηριστεί «εξτρεμιστική» στη Ρωσία, είναι μπλοκαρισμένα.