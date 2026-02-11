Ο Τζέφρι Έπσταϊν διέθετε δύναμη και επιρροή επειδή είχε χρήματα. Ο πλούτος του λειτουργούσε σαν μαγνήτης για τους εύπορους, αλλά και για όσους επιδίωκαν να γίνουν σαν κι αυτόν. Η περιουσία του ήταν αυτή που επέτρεψε να διαπράξει τα εγκλήματά του και ο ρόλος της δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάται.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις μετά τον θάνατό του άφησαν πίσω τους πλήθος ερωτημάτων για το πώς ακριβώς απέκτησε τα χρήματά του. Η «αυτοκρατορία» του Έπσταϊν περιλάμβανε κάποτε τη μεγαλύτερη ιδιωτική κατοικία στο Μανχάταν, δύο ηλιόλουστα νησιά και τρία αεροπλάνα. Ήταν όμως όλα αυτά αποτέλεσμα της οξυδέρκειας του ή υπήρχαν και πιο σκοτεινά μυστικά; Όπως, για παράδειγμα, εκβιασμοί μεταμφιεσμένοι σε «οικονομικές συμβουλές» και η ελευθερία να παγιδεύει πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος για λογαριασμό μυστικών υπηρεσιών;

Τι γνωρίζουμε

Ένα έγγραφο, το οποίο υπέγραψε ο καταδικασμένος παιδόφιλος μόλις δύο ημέρες πριν από την αυτοκτονία του το 2019, δείχνει ότι η περιουσία του άγγιζε τα 580 εκατομμύρια δολάρια, προ φόρων και υποχρεώσεων.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Έπσταϊν θεωρούνταν ιδιοφυΐα στα μαθηματικά, σύμφωνα με το Sky News, αλλά δεν αποφοίτησε ποτέ από το πανεπιστήμιο. Εγκατέλειψε τις σπουδές του για να διδάξει σε ένα ιδιωτικό σχολείο όπου φοιτούσαν τα παιδιά της ελίτ της Νέας Υόρκης. Αφού απολύθηκε (λόγω έλλειψης διδακτικών ικανοτήτων), προσελήφθη στον κολοσσό της επενδυτικής τραπεζικής Bear Stearns από τον Alan «Ace» Greenberg, του οποίου τα παιδιά φοιτούσαν στο συγκεκριμένο σχολείο. Αυτή ήταν η πρώτη του μεγάλη ευκαιρία, που έθεσε τις βάσεις για την οικονομική του άνοδο.

Ανέβηκε στην ιεραρχία μέσα σε πέντε χρόνια, αλλά έφυγε από την Bear Stearns το 1981 λόγω μιας χρηματιστηριακής παράβασης. Στους ρυθμιστικούς φορείς δήλωσε τότε ότι οι ετήσιες απολαβές του έφταναν τα 200.000 δολάρια (ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 710.000 δολάρια σήμερα). Από εκείνο το σημείο και μετά, η εμμονή του Έπσταϊν με την ιδιωτικότητα αρχίζει να θολώνει την εικόνα των εσόδων του. Οι επιχειρήσεις του δεν ήταν εισηγμένες, οπότε δεν υπήρχε διαφάνεια, αν και μεταγενέστερες μηνύσεις αποκάλυψαν κάποια στοιχεία.

Ίδρυσε τη δική του εταιρεία που ειδικευόταν στην ανάκτηση κεφαλαίων για ιδιώτες και ξένες κυβερνήσεις, ενώ το 1987 εργάστηκε ως σύμβουλος στην Towers Financial Corporation. Αποχώρησε το 1989, τέσσερα χρόνια πριν αποκαλυφθεί ότι η εταιρεία ήταν μια «πυραμίδα» (Ponzi scheme). Κέρδιζε 25.000 δολάρια τον μήνα και δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες για την απάτη των 450 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα μεγάλα ποσά

Τα πραγματικά μεγάλα ποσά άρχισαν να εμφανίζονται με την ίδρυση της J. Epstein & Company το 1988, η οποία αργότερα μετεξελίχθηκε σε Financial Trust Company, με έδρα τις Νήσους Παρθένων – έναν γνωστό φορολογικό παράδεισο.

Σύμφωνα με έρευνα του Forbes, δύο άτομα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών του:

Ο δισεκατομμυριούχος Les Wexner (αφεντικό της Victoria’s Secret), ο οποίος φαίνεται να πλήρωσε στον Έπσταϊν 200 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2007.

Ο Leon Black (συνιδρυτής της Apollo Global Management), ο οποίος φέρεται να κατέβαλε 170 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2012 και 2017.

Συνολικά, ο Έπσταϊν απέσπασε τουλάχιστον 360 εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα μεταξύ 1999 και 2018, ενώ γλίτωσε 300 εκατομμύρια σε φόρους λόγω της έδρας του στις Νήσους Παρθένων. Παρά τις απώλειες που υπέστη στην κρίση του 2008, κατάφερε να ανακάμψει μέσω νέων επενδυτικών σχημάτων.

Οι εκβιασμοί

Ωστόσο, αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης ενισχύουν τις υποψίες ότι ο πλούτος του τροφοδοτούνταν από τον εκβιασμό ισχυρών ανδρών, πιθανότατα μέσω κρυφής βιντεοσκόπησης σεξουαλικών πράξεων στις ιδιοκτησίες του. Η θεωρία ότι τα θύματα «αγόραζαν» τη σιωπή του με αντάλλαγμα επιχειρηματικές συμφωνίες κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος.

Λίγο μετά τον θάνατό του, η τράπεζα JPMorgan –με την οποία συνεργαζόταν για χρόνια– επεσήμανε ύποπτες συναλλαγές ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, που ενδεχομένως να σχετίζονταν με σωματεμπορία (sex trafficking).

Η ιστορία του δείχνει ότι ήταν ένας «μάστορας» της χειραγώγησης από την πρώτη στιγμή. Και δεν θα προκαλούσε έκπληξη αν, αφού εξαντληθεί η τωρινή περιουσία του σε αποζημιώσεις θυμάτων και δικαστικά έξοδα, ανακαλυφθούν ακόμα περισσότερα κρυμμένα χρήματα.