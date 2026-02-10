Μια νεαρή γυναίκα που είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση επειδή ανάρτησε γυμνές φωτογραφίες της ερωμένης του πατέρα της στο διαδίκτυο επέστρεψε στη φυλακή.

Η Ελέανορ Μπράουν, 26 ετών, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ενθαρρύνθηκε από τη μητέρα και την αδελφή της, ανάρτησε τις φωτογραφίες σε ιστοσελίδα συνοδών σε μια μεθυσμένη πράξη εκδίκησης για την εξωσυζυγική σχέση που παραλίγο να καταστρέψει τον γάμο των γονιών της. Η Μπράουν, από το Μόρλεϊ του Δυτικού Γιορκσάιρ, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, η οποία μειώθηκε σε δύο έτη κατόπιν έφεσης τον Οκτώβριο του 2024.

Δικαστής είχε περιγράψει τη συμπεριφορά της ως «εκδικητική, εγωιστική και μνησίκακη». Η ίδια αποφυλακίστηκε στα τέλη του περασμένου έτους με περιοριστικούς όρους, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι στον αστράγαλο. Ωστόσο, τον προηγούμενο μήνα ανακλήθηκε εκ νέου στη φυλακή, όπως επιβεβαίωσε πηγή του υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος της ανάκλησης.

Μετά την αποφυλάκισή της, η Μπράουν είχε δηλώσει προκλητικά ότι «δεν μετανιώνω και δεν θα μετανιώσω ποτέ», ενώ είχε δημοσιεύσει επανειλημμένα αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραπονούμενη για τις συνθήκες κράτησης, σύμφωνα με την Daily Mail. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ανάρτησε μήνυμα στον λογαριασμό της στο Instagram, υποστηρίζοντας ότι, μετά την επιστροφή της στη φυλακή, της απαγορεύτηκε κάθε «επικοινωνία με τον έξω κόσμο», αν και παραμένει ασαφές πώς εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ανάρτησή της, με τίτλο «Eleanor update!!!!», ανέφερε ότι σωφρονιστικός υπάλληλος της είπε πως η φυλακή δεν της επιτρέπει να μιλήσει με τη μητέρα της. Όπως έγραψε, δεν εγκρίθηκε ο προσωπικός κωδικός επικοινωνίας της μητέρας της, δεν της επιτρέπεται καμία επαφή μαζί της και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει νομική κλήση, καλώντας τη μητέρα της να απευθυνθεί σε δικηγόρο και «να το πάει στον Τύπο».

Η υπόθεση

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της σε μια εξωσυζυγική σχέση του πατέρα της, Τζεφ Μπράουν, πρώην αστυνομικού, η οποία αποκαλύφθηκε όταν η Ελέανορ ήταν μόλις 14 ετών. Δώδεκα χρόνια αργότερα, η υπόθεση επανήλθε στην επιφάνεια. Η σύζυγός του, Σάρα Μπράουν, η οποία εξακολουθούσε να τρέφει έντονη πικρία απέναντι στη γυναίκα που παραλίγο να διαλύσει τον γάμο της, έστειλε στην κόρη της αποκαλυπτικές φωτογραφίες της ερωμένης.

Η Έλεανορ χρησιμοποίησε τις εικόνες για να δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ σε ιστοσελίδα αγγελιών σεξουαλικών υπηρεσιών, προσφέροντας συνευρέσεις έναντι 5 λιρών και διανυκτέρευση έναντι 10 λιρών, με αποτέλεσμα το κινητό της γυναίκας να κατακλυστεί από μηνύματα. Τον Οκτώβριο του 2024, το δικαστήριο την καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκισης, επισημαίνοντας την «εντυπωσιακή» έλλειψη μεταμέλειας.

Αφού αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει τη μισή ποινή της, η Μπράουν η οποία δήλωσε ότι «μπήκε φυλακή για ένα αστείο», επανέλαβε πως δεν έχει καμία τύψη για τη διαρροή των φωτογραφιών. Σε δηλώσεις της ανέφερε ότι, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, το μόνο που θα έκανε διαφορετικά θα ήταν να πετάξει το κινητό της, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αισθάνεται καμία μεταμέλεια, αν και υποστήριξε ότι δεν θα το επαναλάμβανε.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok δήλωσε ότι «το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι πως δεν λυπάται και δεν θα το ξανακάνει», προσθέτοντας ότι πλέον έχει δουλειά, σπίτι, σύντροφο, φίλους και οικογένεια. Η αγγελία που είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα Viva Street περιλάμβανε φωτογραφία της ερωμένης και τον αριθμό τηλεφώνου του συζύγου της, ο οποίος δέχτηκε δεκάδες κλήσεις και μηνύματα μέσα σε μόλις μισή ώρα.

Η ένταση γύρω από την παλιά υπόθεση αναζωπυρώθηκε όταν η μητέρα της Ελέανορ είδε ότι ο σύζυγος της ερωμένης είχε ιδρύσει νέα επιχείρηση με επιτυχία. Τότε, η Ελέανορ, με την παρότρυνση της μητέρας και της αδελφής της, άρχισε να βομβαρδίζει τις σελίδες της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υβριστικά σχόλια. Στη συνέχεια, έστειλε στον σύζυγο σύνδεσμο της αγγελίας μαζί με το τραγούδι της Σελίν Ντιόν «It’s All Coming Back To Me Now», ως υπαινιγμό για την παλιά σχέση.

Η ίδια υποστήριξε αργότερα ότι δεν πίστευε πως οι πράξεις της θα θεωρούνταν εκδικητική πορνογραφία. Μία εβδομάδα μετά τη δημιουργία του ψεύτικου προφίλ, η αστυνομία τη συνέλαβε στο σπίτι της. Μηνύματα που εντοπίστηκαν από τις Αρχές έδειξαν ότι είχε ενθαρρυνθεί από την αδελφή της, Σόφι Μπράουν, η οποία τότε υπηρετούσε ως αστυνομικός, χωρίς ωστόσο να της απαγγελθούν κατηγορίες.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε στην Daily Mail ότι όσοι αποφυλακίζονται με όρους υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες και ότι οι Αρχές δεν διστάζουν να τους επιστρέψουν στη φυλακή εάν παραβιαστούν.