Έντονες αντιδράσεις και εκατομμύρια προβολές στα social media προκάλεσε ένας άνδρας από τη Φλόριντα, ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο τη συλλογή παγωμένων ιγκουάνα από το έδαφος και τη μετατροπή τους σε… τάκος.

Ο δημιουργός περιεχομένου στο TikTok, Γκρέι Ντέιβις, έγινε viral με μια σειρά βίντεο που καταγράφουν το φαινόμενο των «βρόχινων ιγκουάνα» στη Φλόριντα και στη συνέχεια την κατανάλωσή τους. Όταν η Πολιτεία του Ήλιου βιώνει ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες, τα ψυχρόαιμα ερπετά επιβραδύνουν τις λειτουργίες τους για να εξοικονομήσουν ενέργεια και ουσιαστικά παγώνουν. Καθώς ακινητοποιούνται, πέφτουν από τα δέντρα στο έδαφος. Αν και μοιάζουν νεκρά, στην πραγματικότητα είναι ζωντανά και επανέρχονται μόλις ζεστάνει ο καιρός.

Παρά το γεγονός ότι τα ιγκουάνα επιβιώνουν, θεωρούνται χωροκατακτητικό είδος στη Νότια Φλόριντα. Λόγω των ασυνήθιστα χαμηλών θερμοκρασιών, η Επιτροπή Διατήρησης Άγριας Ζωής και Αλιείας της Φλόριντα επέτρεψε προσωρινά στους κατοίκους να απομακρύνουν και να απορρίψουν τα παγωμένα ιγκουάνα χωρίς άδεια. Σε μόνιμη βάση, το είδος μπορεί να συλληφθεί και να θανατωθεί χωρίς άδεια σε 32 δημόσιες εκτάσεις της Νότιας Φλόριντα.

Αντί, όμως, να τα απορρίψει, ο Ντέιβις επέλεξε διαφορετική προσέγγιση. Σε βίντεο που συγκέντρωσε 3,5 εκατομμύρια προβολές, εξήγησε ότι πολλοί συλλέγουν τα ιγκουάνα για να ελέγξουν τον πληθυσμό τους, προσθέτοντας ότι έχουν το παρατσούκλι «κοτόπουλο των δέντρων», επειδή θεωρούνται νόστιμα. «Αντί να πάει χαμένο, θα φτιάξουμε τάκος», ανέφερε.

Ο ίδιος έδειξε το ιγκουάνα που χρησιμοποίησε, χωρίς να καταγράψει τη διαδικασία θανάτωσης και καθαρισμού του. Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι βρήκε 20 αυγά στο εσωτερικό του, σημειώνοντας πως με την απομάκρυνση ενός ιγκουάνα «σώσαμε το περιβάλλον» από περισσότερα από 20 ακόμα την άνοιξη. Παράλληλα, προσπάθησε να διατηρήσει και το δέρμα, ώστε να μειώσει τη σπατάλη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Για την παρασκευή των τάκος, έβρασε το κρέας με κρεμμύδι, σκόρδο, δάφνη και αλάτι. Τα αυγά τα έβρασε ελαφρά και τα ανακάτεψε με αβοκάντο, σκόρδο, ελαιόλαδο, αλάτι και χυμό λάιμ για να φτιάξει σάλτσα. Στη συνέχεια, σόταρε το κρέας με μπαχαρικά μέχρι να γίνει τραγανό και το πρόσθεσε στις τορτίγιες. «Αυτό είναι ένα αυθεντικό τάκος Φλόριντα», σχολίασε. «Αν δεν μπορείς να τα νικήσεις, φάε τα».

Οι αντιδράσεις στο TikTok ήταν έντονες. «Με έχασες όταν είπες ότι ανακάτεψες 20 αυγά ιγκουάνα για να βουτήξεις το σώμα της μητέρας τους», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «21 ψυχές σε ένα γεύμα είναι τρελό». Ωστόσο, υπήρξαν και θετικά σχόλια, με χρήστες να επαινούν την οικολογική προσέγγιση. Ο ίδιος ο Ντέιβις δήλωσε ότι κατανοεί όσους δεν θα δοκίμαζαν ποτέ τάκος με ιγκουάνα, υποστηρίζοντας πως, κατά τη γνώμη του, πρόκειται για «το πιο ηθικό τάκος που θα μπορούσε να φάει κανείς».