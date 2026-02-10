Η Ελίζαμπεθ Κένιον ήταν αυτό που ο Κρίστοφερ Γουάιλντερ δεν μπορούσε να ελέγξει. Πρόκειται για έναν άνδρα που οι ερευνητές πιστεύουν πλέον ότι ήταν επίσης υπεύθυνος για κάποιες διαβόητες δολοφονίες στην παραλία Γουάντα στο Σίδνεϊ, χρόνια νωρίτερα.

Σε ηλικία 23 ετών, η εντυπωσιακή δασκάλα ειδικής αγωγής, προπονήτρια τσιρλίντινγκ και μοντέλο μερικής απασχόλησης από τη Νέα Υόρκη είχε μια σύντομη σχέση με τον εύπορο επιχειρηματία, πριν απορρίψει την εξαιρετικά πρόωρη πρόταση γάμου του. Ακολούθησε το ένστικτό της και απομακρύνθηκε. Όμως η απόρριψη ήταν κάτι που ο Γουάιλντερ δεν συγχωρούσε, «ξυπνώντας» έναν κατά συρροή δολοφόνο.

Οκτώ ημέρες μετά την εξαφάνιση μιας νεαρής γυναίκας, της 21χρονης Ροζάριο Γκονζάλες από το Γκραν Πρι του Μαϊάμι, εξαφανίστηκε και η Ελίζαμπεθ. Η οικογένειά της κατάλαβε αμέσως ότι κάτι τραγικό είχε συμβεί και σύντομα κατέληξε στο ποιον θεωρούσε υπεύθυνο. Χρόνια αργότερα, μια γυναίκα από το Σίδνεϊ έδωσε νέες πληροφορίες για τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο, προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο στην υπόθεση.

Μόλις 60 λεπτά αφότου η δημοσίευση της αποκλειστικής ιστορίας στην έναρξη του podcast μεταδόθηκε ζωντανά στο news.com.au, οι ερευνητές true crime έλαβαν την πρώτη νέα πληροφορία για τη διπλή ανεξιχνίαστη δολοφονία της παραλίας Γουάντα. Ο ερευνητής Άντι Μπερν ανέφερε ότι η γυναίκα επικοινώνησε με τη γραμμή πληροφοριών του podcast και αποκάλυψε πως η μητέρα της, 15 ετών το 1965, δεχόταν επανειλημμένα παρενόχληση από τον Γουάιλντερ στο εμπορικό κέντρο Τοπ Ράιντ, όταν εκείνος ήταν 19 ετών. Το σημείο απείχε μόλις πέντε λεπτά από το σπίτι της οικογένειάς του στο Ιστ Ράιντ. Σύμφωνα με την ίδια, ο Γουάιλντερ προσπαθούσε διαρκώς να την πείσει να τον ακολουθήσει στην παραλία Γουάντα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Στις ΗΠΑ, οι απελπισμένοι γονείς της Ελίζαμπεθ προσέλαβαν τον ιδιωτικό ερευνητή του Μαϊάμι, Κεν Γουίτακερ. Μέσα σε 48 ώρες, ο Γουίτακερ ήταν πεπεισμένος ότι η Ελίζαμπεθ ήταν το τελευταίο θύμα του Γουάιλντερ. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στα καλλιστεία Μις Φλόριντα USA, όπου εκείνη είχε καταλάβει την τέταρτη θέση.

Παρά τα στοιχεία και τις εκκλήσεις, η αστυνομία του Μαϊάμι αρνήθηκε να τον ανακρίνει, κατηγορώντας τον Γουίτακερ ότι δημιουργούσε προβλήματα στην έρευνα. Εντωμεταξύ, όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του podcast Catching Evil, ο Γουάιλντερ συνέχισε να δρα ανενόχλητος.

Ο αδελφός της Ελίζαμπεθ, Τιμ Κένιον, περιέγραψε την αδελφή του ως μια γυναίκα που ξεχώριζε σε κάθε χώρο, με χαμόγελο που «φώτιζε τη μέρα». Οι συντελεστές του podcast επισημαίνουν ότι η γραφειοκρατία και οι συστημικές δυσλειτουργίες της Νότιας Φλόριντα το 1984 επέτρεψαν σε έναν κατά συρροή δολοφόνο να διαφύγει.

Η σειρά αποκαλύπτει ότι ο Γουάιλντερ ταξίδευε συχνά στη Νέα Υόρκη και συνδέεται με πολλές δολοφονίες και εξαφανίσεις νεαρών γυναικών, τις οποίες προσέγγιζε υποσχόμενος καριέρα στο μόντελινγκ. Οι ερευνητές δηλώνουν πεπεισμένοι ότι ευθύνεται και για τους θανάτους των 15χρονων Μαριάν Σμιντ και Κριστίν Σάροκ στην παραλία Γουάντα το 1965.