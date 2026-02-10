Ένας πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του FBI εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η 84χρονη μητέρα της Αμερικανίδας παρουσιάστριας ειδήσεων, Σαβάνα Γκάθρι, Νάνσι, είναι πραγματικά ακόμα ζωντανή και κρατείται από απαγωγείς.

«Είμαι πολύ σκεπτικός σχετικά με αυτό», δήλωσε ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Κρις Σουέκερ, στην εκπομπή «The Big Weekend Show» του Fox News την Κυριακή.

«Είναι πραγματικά απαγωγή; Την έχει πραγματικά κάποιος και είναι πραγματικά ζωντανή;», είπε για τους κακοποιούς που ισχυρίζονται ότι την έχουν.

Ο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του FBI εξέφρασε τις υποψίες του μετά την έκκληση της Σαβάνα Γκάθρι και των δύο αδελφών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τον φερόμενο ως απαγωγέα της μητέρας τους να την επιστρέψει, καθώς συμφώνησαν να πληρώσουν στους απαγωγείς τα 6 εκατομμύρια δολάρια που ζητούσαν ως λύτρα.

«Αν ήταν απαγωγή, θα ήταν πολύ εύκολο να επαληθευτεί και να αποδειχθεί ότι είναι ζωντανή», είπε ο Σουέκερ, σημειώνοντας ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει επαληθευτεί τίποτα».

«Πρέπει να λάβετε υπόψη την πιθανότητα να πρόκειται για κάτι περισσότερο ή κάτι άλλο από απαγωγή».

Ο Σουέκερ επισήμανε επίσης τις απαιτήσεις για λύτρα που έχουν αναφερθεί, οι οποίες εκτοξεύτηκαν από 1 εκατομμύριο δολάρια σε 6 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε λίγες μέρες. «Θυμηθείτε, πριν από λίγο καιρό ήταν 1 εκατομμύριο. Ξαφνικά, είναι 6 εκατομμύρια», δήλωσε.

«Πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει ένας τρίτος που απλά παίζει μαζί τους, ευκαιριακοί που πιστεύουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση».

Τουλάχιστον δύο υποτιθέμενα μηνύματα για λύτρα έχουν εμφανιστεί από τότε που η άρρωστη μητέρα της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Τούσον, όπως σημειώνει η New York Post.

Το πρώτο σημείωμα για λύτρα, το οποίο στάλθηκε σε πολλά μέσα ενημέρωσης πριν από μια εβδομάδα, έθετε δύο προθεσμίες – μία την Πέμπτη, η οποία έχει περάσει, και μία δεύτερη τη Δευτέρα, σύμφωνα με αξιωματούχους του FBI.