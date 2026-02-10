Μια απαγωγή-θρίλερ απασχολεί τις αμερικανικές αρχές. Η προθεσμία για την καταβολή των λύτρων για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας της Σαβάνα Γκάθρι έχει λήξει, λίγο μετά την έκκληση για βοήθεια που απηύθυνε η Αμερικανίδα παρουσιάστρια ειδήσεων.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Γκάθρι είπε ότι η οικογένειά της βρίσκεται «σε απόγνωση».

Καθώς πλησίαζε η προθεσμία της Δευτέρας στις 17:00 τοπική ώρα, οι Αρχές δήλωσαν ότι δεν είχαν ακόμη εντοπίσει ύποπτο ή πρόσωπο ενδιαφέροντος στην έρευνα για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι.

Η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στη μέση της νύχτας από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα και εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου. Οι Αρχές πιστεύουν ότι απήχθη.

Το FBI δήλωσε ότι δεν έχει γνώση «οποιασδήποτε συνεχιζόμενης επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας Γκάθρι και των υπόπτων ως απαγωγέων». Προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία.

Το FBI δήλωσε επίσης ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη ένα email με σημείωμα για λύτρα που στάλθηκε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το CBS.

Η προηγούμενη προθεσμία για την καταβολή των λύτρων, που έπρεπε να πληρωθούν σε Bitcoin, έληξε στις 5 Φεβρουαρίου.

Η Νάνσι Γκάθρι αναφέρθηκε ως αγνοούμενη όταν δεν παρευρέθηκε στην κυριακάτικη λειτουργία της εκκλησίας στις 1 Φεβρουαρίου και άλλα μέλη ανησύχησαν.

Η οικογένεια έχει δημοσιεύσει τρία προηγούμενα βίντεο στα οποία δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να μιλήσει με τον πιθανό απαγωγέα και ζητά να της δοθεί απόδειξη ότι η μητέρα είναι ζωντανή.

Η οικογένεια είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα ήταν πρόθυμη να πληρώσει για την ασφαλή επιστροφή της.

«Θέλω απλώς να μοιραστώ μερικές σκέψεις καθώς μπαίνουμε σε μια άλλη εβδομάδα αυτού του εφιάλτη», λέει η Γκάθρι, εμφανιζόμενη μόνη της στο τελευταίο βίντεο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα όπου εμφανιζόταν μαζί με τα αδέλφια της.

«Την απήγαγαν και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», λέει η Γκάθρι.

Ζητά από όλους, «ακόμα και αν βρίσκεστε μακριά από το Τούσον», να αναφέρετε οτιδήποτε ύποπτο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε στοιχεία για τη μητέρα της. «Αν δείτε οτιδήποτε, αν ακούσετε οτιδήποτε, αν υπάρχει οτιδήποτε που σας φαίνεται παράξενο, να το αναφέρετε στις Αρχές».

Σε μια ενημέρωση λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας της Δευτέρας, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πίμα δήλωσε ότι δεν είχε καμία νέα πληροφορία να δημοσιοποιήσει.

Η δήλωση του σερίφη ανέφερε ακόμη ότι «η έρευνα για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι παραμένει ενεργή και σε εξέλιξη» και ότι «το FBI χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τυχόν σημειώματα για λύτρα ή επικοινωνίες που αφορούν την οικογένεια Γκάθρι».

Το FBI εξέδωσε επίσης μια δήλωση, αναφέροντας ότι πράκτορες του FBI από όλη τη χώρα «συνεχίζουν να αποστέλλονται στο Τούσον».

«Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε ένα 24ωρο κέντρο διοίκησης που περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες διαχείρισης κρίσεων, αναλυτική υποστήριξη και ομάδες έρευνας. Ωστόσο, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κοινού», πρόσθεσε η δήλωση του FBI, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της γραμμής πληροφοριών του FBI.