Σε μια εντυπωσιακή εξέλιξη σε μια υπόθεση που παρέμενε άλυτη για δεκαετίες, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για τη δολοφονία το 1996 μιας νεαρής γυναίκας, το γυμνό σώμα της οποίας είχε βρεθεί σε αποστραγγιστική τάφρο πριν από σχεδόν 30 χρόνια.

Ο 63χρονος Μπράιαν Γουόλτον κατηγορείται για τη δολοφονία της τότε 23χρονης Κλαούντια Γκεβάρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της κομητείας του Λος Άντζελες. Η Κλαούντια Γκεβάρα εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 1996, αφού την άφησαν σε στάση λεωφορείου στο Ελ Μόντε. Το γυμνό σώμα της βρέθηκε την επόμενη ημέρα, έχοντας υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και μαχαιριά στον λαιμό, όπως αναφέρει η New York Post.

30-year-old murder mystery solved in Los Angeles with shocking arrest https://t.co/OWkC5Zk7Tv pic.twitter.com/WRYAMU70YI — New York Post (@nypost) February 10, 2026

Στοιχεία DNA συνέδεσαν τον Μπράιαν Γουόλτον με τη δολοφονία, παρότι φέρεται να μην γνώριζε τη Κλαούντια Γκεβάρα. Αντιμετωπίζει μία κατηγορία ανθρωποκτονίας, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της δολοφονίας κατά τη διάπραξη βιασμού και κατά τη διάπραξη σοδομισμού.

«Η οικογένεια του θύματος περίμενε με αγωνία επί 30 χρόνια εκείνο το τηλεφώνημα που θα τους ενημέρωνε ότι ο δολοφόνος του αγαπημένου τους προσώπου εντοπίστηκε και κατηγορήθηκε», δήλωσε ο εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν. «Παρότι η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί ανεξιχνίαστη, οι ερευνητές και οι εισαγγελείς δεν σταμάτησαν ποτέ την αδιάκοπη προσπάθειά τους για δικαιοσύνη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να λογοδοτούν όσοι κατηγορούνται για εγκλήματα».

Εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, ο Μπράιαν Γουόλτον αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους ή ακόμη και τη θανατική ποινή, απόφαση που οι εισαγγελείς δηλώνουν ότι θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.